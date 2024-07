Nyiókép: Handout / UKRAINIAN PRESIDENTIAL PRESS SERVICE / AFP

„Nyilván mindent rosszul ért, rosszul értelmez, bárhová is megy, nyilván ő a legbutább. Semmiféle érzéke sincs a »nagyképhez«. Teljesen el van szigetelődve. Az elmúlt 15 év 20 román miniszterelnöke közül bármelyik nagyobb lumen, mint ő. Csak a belpesti értelmiségben található 5463 olyan művész vagy szociológus, aki alkalmasabb lenne miniszterelnöknek, mint ő. Matematikai érdekességként jegyzem meg, hogy ebből a 5463 kiváló emberből bármelyik alkalmasabb a másik 5462-nél. Ezt kívánja ugyanis a tökéletesség, amely Orbánnak nyilvánvalóan nem sajátja.

Most, hogy ezt kéjelegve végigolvastad, te hülye libsi, elmagyarázom, hogy Orbán Viktor elmúlt két hetének mi is a stratégiai célja. Nem lesz hosszú, szeptemberre megérted.

Orbán helyzetértékelése szerint az EU országaiban a lakosság éles helyzetben nagyon nagy többségében nem támogatná a jelenlegi elitek háborús politikáját. A manipulált, közösségi média által vezérelt posztdemokratikus országokban azonban ezt a választói igényt eddig igen hatékonyan nyomták a felszín alá. Egyszerűen kész helyzet elé akarják állítani az európai embereket. Amikor ugyanis már elkezdődik a lövöldözés és minket is lőnek, illetve mi is visszalőttünk már, nagyon nehéz leállítani az eszkalációt. Már most sem érdekli a választói akarat a nyugati eliteket, egy háborús helyzetben pedig értékként fogják beállítani a kötelező betagozódást az általános véleményterrorba. Az LMBTQ-val ezt gyakoroltatják velünk évek óta.

Orbán akciója egy megelőző szerelés, hogy az európai választóknak, akikre még nem hatott teljesen a totális agymosás, világos legyen, van egy erős, világos békés alternatíva, amelynek frakciója van az EP-ben, és amely mögött egy, az EU szinte összes országát képviselő politikai hálózat áll.

Egyre közelebb vagyunk ahhoz a helyzethez, hogy az EU és a NATO, illetve Oroszország közötti eddigi konfliktus eszkalációját már csak utcai megmozdulásokkal, tömegtüntetésekkel, akár a háborúpárti kormányok elkergetésével lehet majd megakadályozni. Minden normális németnek, franciának, angolnak, olasznak, spanyolnak, lengyelnek, csehnek, szlováknak, hollandnak, belgának, finnek, svédnek tudnia kell, hogy zavaros amerikai gazdasági és birodalmi érdekek miatt, egy eredetileg védelmi szövetség (NATO) vagy/és egy eredetileg gazdasági békeprojekt (EU) részeként akarják belerántani egy teljesen ellenőrizhetetlen, irányíthatatlan konfliktusba. Adott esetben úgy, hogy még a saját liberális/zöld/kommunista kormánya is tisztában van a végpusztulás közvetlen lehetőségével, de nem elég erős ahhoz, hogy elérje országa kimaradását a konfliktusból.”