Júliustól vége a türelemnek, új korszak indul a boltokban – de ha felelősek vagyunk, nem kell megfizetnünk az árát

Az italgyártók az utóbbi hónapokban már átalakították a palackjaikat, és a címkéken is megtalálható a figyelmeztetés arról, hogy vissza kell váltani. A fogyasztók pedig vagy élnek a visszaváltás lehetőségével, vagy megfizetik a környezettel szembeni felelősségüket.

Az italok árába az utóbbi hónapokban beépült az új rendszer költsége, aminek nem emelkedett az ára, annak júliustól bizonyára emelkedik legalább a visszaváltás díjával. Egyedi díjat is megállapíthatnak a gyártók: amennyiben nem 50 forint jár vissza a palackért, a pontos díjat fel kell tüntetni a termék címkéjén.

Noha az 50 forint elsőre nem tűnik jelentős összegnek, ha egy háromfős család naponta fejenként másfél liter ásványvizet fogyaszt, akkor a palackok visszaváltásával egy év alatt mintegy 55 000 forintot kap vissza akkor is, ha semmi más egyszer használatos üvegbe töltött italt nem fogyasztott – vagyis alapesetben ennél több pénzt adnak vissza az automaták. Ha a példában említett háromtagú család nem fáradozik a visszaváltási procedúrával, akkor az 55 000 forintot kidobja az ablakon.

Az automatákat nagy kapacitásra tervezték, néhány perc alatt akár 50 palackot is be tudnak fogadni. A visszakapott összeget a fogyasztók levásárolhatják az automatát üzemeltető üzletben, kérhetik a jóváírását bankszámlájukra, illetve felajánlhatják jótékony célra. Idén az összeget gyermekek kórházi kezelésére lehet felajánlani, a pénzt a Bethesda Gyermekkórház, a Heim Pál Országos Gyermekgyógyászati Intézet és a Semmelweis Egyetem gyermekklinikái kapják.

Ellustult a gyártó és a fogyasztó is

A visszaváltási rendszer évekkel ezelőtt is működött Magyarországon, ám az idők során csökkent a visszaváltási hajlandóság, és a gyártók sem erőltették a drágábban előállítható csomagolást. Ennek meg is lett a következménye: a műanyag, fém és üveg italtároló edény több mint fele a szemétben landol, nagy része ráadásul nem is a szelektív gyűjtőbe kerül. Az új visszaváltási rendszerről készült felmérések viszont azt mutatják, az emberek fontosnak tartják a hulladék megfelelő elhelyezését.