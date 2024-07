Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

„Nem tudjuk elképzelni, hogy a demokratikus ellenzék képes legyen a megújulásra a NER keretein belül, s a legnagyobb baj az, hogy a kérdés elutasításával képtelen az ellenzéki táborral közös nevezőre kerülni. A Magyar Péter gyilkos ölelésébe rohanók retorikája épp az, hogy 1. nem tudnak nyerni, 2. értelmetlenül ülnek a diktatúra parlamentjében.

Azt a Demokratikus Koalíció is hangoztatja, hogy egyenlőtlenek a feltételek, méltatlannak tartják, hogy olyan győzelmet kérnek számon rajtuk, amely csak demokratikus és egyenlő feltételek között lehetséges, amivel közvetve beismerik azt is (amit mi kezdettől mondunk), hogy ebben (az állandóan változó) választási rendszerben nem is lehet Orbánt legyőzni.

Ebben az esetben az előre elcsalt választáson való részvétel semmi más célt nem szolgál, mint a parlamentbe való bekerüléssel elérhető állami támogatás megszerzését, mert ez a párt sem vett tudomást arról, amit maga is állít, hogy ez nem demokrácia. Diktatúra ellen pedig más eszközökkel kell harcolni, aminek akadálya az intézményesített ellenzékiség.

Nemcsak a populizmus miatt van úgy, hogy Magyar egy nagy intézményes párt nélkül is képes tömegek megnyerésére és mozgatására. A könnyűlovasság eredményesebb lehet, mint a nehézkes hadsereg, amelyet mozgatni, fenntartani és etetni kell. Az intézményes egyházak is bejárták ezt az utat, az intézményeik megmaradtak, a lényeg elveszett.

Emiatt fontosabbá válik a szervezet fenntartása, az alkalmazottak fizetése, mint a cél, a diktatúra felszámolása. Ezt ismerte fel az ellenzéki tömeg, amely elszakadt a pártjaitól, ahogyan azt Gyurcsány Ferenc is elmondta az interjúban. Ez pedig érthető, mert aki meg akar szabadulni Orbántól, azt nem érdeklik a DK egzisztenciális érdekei. (...)

Egy populista demagóg pszichopata kiröhögi az ilyen konferenciákat, neki elég egy plató. Nem kell ezzel foglalkozni, értelmes emberek megvitatnak kérdéseket, közösen készítenek stratégiákat. Ha a demokratikus ellenzék nem kezd párbeszédet a társadalommal ezekről a kérdésekről, nem teszi ezt a közbeszéd tárgyává, tényleg Orbán kitartottjaként kimúlhat.”

