Ez az okfejtés azonban már végképp Kant félreinterpretálása. Ami itt szerepel, meggyőzőnek tűnik, csakhogy ez egy erősen „javított Kant”, kedvezőbb és elfogadhatóbb színben tünteti fel a kanti gondolatot, mint amilyen az valójában. Ami a magyarázatnak nagyjából megfelel, az Szent Ágostonnak a sztoikusokkal szemben kifejtett szenvedélyelmélete, amely lényegében ezt tartalmazza: „Helyesen kell élnie az embernek, hogy eljusson a boldogságra; ezért a helyes élet szenvedélyei helyesek, a helyteleneké pedig helytelenek.”[24] Óriási különbség van az ágostoni és a kanti szándéketika között, mert Szent Ágoston nem szeparál, hanem harmonizál, s ezt nemcsak itt, a hajlam és az értelem viszonylatában, hanem a hit és értelem, egyén és közösség összefüggésében egyaránt megteszi.

Kant azonban igenis állítja, hogy a hajlam megléte már eleve csökkenti a moralitás értékét! „A gyakorlati ész kritikájá”-ban többször is expressis verbis ezt az okfejtést találjuk. A harmadik főrészben, a tiszta gyakorlati ész mozgatórugóit tárgyalva ezeket találjuk:

„A cselekedetek erkölcsi értéke lényegében azon múlik, hogy az erkölcsi törvény közvetlenül határozza meg az akaratot. Ha az akarat meghatározása megfelel ugyan az erkölcsi törvénynek, de valamely érzés közbeiktatásával történik – bármiféle legyen is az –, amelyet fel kell tételeznünk ahhoz, hogy a törvény az akarat kielégítő meghatározási alapja legyen – vagyis ha az akaratmeghatározás nem a törvény kedvéért történik, akkor a cselekedetnek legalitása lesz ugyan, de moralitása nem.”[25]

Ugyanez más szavakkal: „Más szubjektív elvet [tudniillik az erkölcsi törvény tiszteletén kívül (F.Z.)] nem kell a mozgatórugók közé felvennünk, mert ebben az esetben a cselekedet úgy mehet ugyan végbe, ahogy a törvény előírja, ám – mivel kötelességszerű, de nem kötelességből történik – a hozzá tartozó érzület nem lesz morális, márpedig ennél a törvényhozásnál voltaképpen ez a lényeg.”[26]

Ez utóbbi mondatot Valentin F. Aszmusz, a jeles filozófiatörténész is idézi kiegyensúlyozott Kant-monográfiájában, ahol bemutatja a kötelesség és a hajlam kanti szembeállítását.[27] Nem Schilleré tehát a felelősség, Kant maga szolgáltat alapot a szóban forgó vádra. A legmegdöbbentőbb azonban az, ami ezután a mondat után következik, ezért ezt még ide kell illesztenünk.

„Igen szép dolog – mondja Kant – szeretetből és résztvevő jóakaratból jót tenni az emberekkel, rendszeretetből igazságosnak lenni. Ám, ha mintegy önkéntesek módjára arra merészkedünk, hogy büszke dölyffel túltegyük magunkat a kötelesség gondolatán, s a parancstól függetlenül, pusztán saját kedvünkre akarjunk cselekedni, mintha parancsra nem is lenne szükség, akkor viselkedésünket nem az igazi morális maxima szabja meg, noha helyzetünkhöz – hiszen nemcsak eszes lények, emberek is vagyunk – egyedül ez lenne méltó.”[28]

Ez beteg lélekre vall, s ennél csak az a társadalom betegebb, amely az ilyen filozófiát magasba emeli. Itt az immanens bírálat már hovatovább értelmét veszíti, s helye lesz a külső kritikának is – fejlődjön ki az bárhonnan[29] –, amely arra a közegre irányul, amely ilyen gondolatvilágot lehetővé tesz.

Tudni kell egyébként, hogy a tárgyalt etikai probléma nem új. Már Arisztotelész reflektált rá, helyére tette és a normalitás szellemében világította meg ekképpen: „Egyáltalán nem is lehet erényes ember az, aki nem örül, ha erényes cselekedeteket hajthat végre. (…) Az erénynek megfelelő cselekedetek már önmagukban véve is gyönyörűségesek, sőt erkölcsileg jók és szépek is.”[30]

Nos, a fentiekből eléggé kiviláglik, mennyire problematikus Kant nézetrendszere. Ehhez képest disszonáns, mekkora hírnév övezi alakját a domináns modern filozófiai irányzatokban, s azokon túl a liberális és a szocialista ideológiákban. Egy évszázada a katolikus gondolkodás a transzcendentális neotomizmusban minden hasznosíthatót kinyert Kantból.[31] Ettől az irányzattól egyébként Jáki idegenkedett, s aquikantizmusnak nevezte azt.[32] Azóta a konzervatív és keresztény gondolkodásban egyfajta beletörődés, belesimulás és sematizmus vált általánossá, vagy éppen az előbbiekkel hasonló értékelés van jelen,[33] a filozófiatörténet-írásban pedig a relativizmus és a reflektálatlanság terjedt el, amely óvakodik a kritikai értékeléstől. Éppen az elmondottak miatt igen figyelemre méltó, hogy dacolva a kor szellemével Jáki Szaniszló nyíltan hangot adott Kantra vonatkozó kritikájának. Jákinak Kant elleni fellépése jelzésértékű tett, amelyet a modernitás nyomasztó szelleme alatt nagyra kell értékelnünk.

Manapság általában úgy esik szó az újkor egyes filozófusairól, mintha csak leltárba kellene vennünk őket az adott kánon alapján, mintha csak tudomásul kellene vennünk munkásságukat, mintha azok elfogadhatók lennének, tanaik egymáshoz hasonló érdeklődésre tarthatnának számot, s eszméiknek nem lenne tétje. Így konszolidálja magát a modernitás. Ha ezzel szemben például az ókeresztény korra gondolunk, azt láthatjuk, hogy az egyházatyák hevesen bírálták a rossz hellén filozófiákat, mert pontosan tudták, hogy a különböző tanok eltérő konzekvenciákkal járnak, s egyáltalán nem mindegy, hogy miből épül föl a kultúra.[34]

Logikus, hogy azok a szellemi, politikai, kulturális erők, amelyek Kantból táplálkoznak, tekintélyét nagyra növelték, hogy tanaira hathatósan lehessen hivatkozni. Jáki Kantnak ez ellen a bálványozása ellen emelt szót. A művi Kant-mítosz azonban ma is fönnáll, őrzi Kant megfestett képét, amely egy „törékeny testben nagy szellemet” mutat föl előttünk, aki a távoli ködös Königsbergben – előszeretettel hozzátéve, bár költött legenda, hogy városából ki nem mozdulva – gondolkodói erejével imponáló módon átfogta a világot; homályossága, érthetetlensége csak szellemi nagyságát bizonyítja, egyéni szokásai emberi alakját hozzák közelebb hozzánk és teszik szerethetővé a számunkra. Íme, az igazi filozófus, akinek – mint illik – időnként feszültsége támadt a cenzorokkal és az uralommal, de aki ragaszkodott felismert igazságaihoz; filozófiája – úgymond – mindenre kiterjedő válaszokat adott, megmutatta a hiteles tudás határait, az erény mibenlétét, a helyes vallást, a szép fogalmát, az ember természetét, a béke útját. Az, hogy ez mind nem igaz, a helyzeten nem változtat, emlékezetén nem módosít.

Hazánkban régóta komoly Kant-kutatás folyik, a Kant-irodalom bőséges és egyre gazdagabb.[35] Ezek a magas színvonalú munkák szakszerű filozófiai és részletes filológiai elemzésekbe merülően tartják fenn a Kant-téma akadémiai komolyságát. E folytonos munkálatok világnézeti kérdések megpendítése nélkül is elegendőek arra, hogy időről időre, különös módon Kant időszerűségét emlegessék, s ezzel visszaigazolják a kutatás indokoltságát.[36]

Az idei, 2024-es esztendő, Kant születésének 300. évfordulója természetes módon kínálta az alkalmat a Kanttal való számvetésre, amire nagy szükség van, illetve volna. Számos európai városban rendeztek Kant-konferenciákat, nagyjából az április 22. körüli napokra időzítve.

Idehaza Veszprémben a Pannon Egyetem és az MTA Veszprémi Akadémiai Bizottsága április 26-án rendezett emlékkonferenciát Immanuel Kant főhőse címmel; a tanácskozást a szervező intézmények A dogma halálával születik az erkölcs hangzatos, célzatos, népszerűnek szánt önkényes mottóval hirdették, amely egy Kant neve alatt futó, valójában nem tőle származó, tudományos konferenciához nem méltó, forgalomban lévő idézet, egyébként hamis tétel, de nagyjából tényleg emlékeztet Kant romboló vallásfilozófiájára. Az előadók Kantot érvényes tanok képviselőjeként üdvözölték, s váltig kortársunkként emlegették; egy résztvevő akadt, aki – az istenérvekről értekezvén – megpendítette, hogy Kant tanait nem kell minden tekintetben helyben hagyni.

Budapesten az ELTE BTK és a PPKE BTK közösen rendezett konferenciát április 22-én és 23-án, a két egyetem váltakozó helyszínein. A Kant 300 – Filozófia ’emberi álláspontról’ címmel meghirdetett konferencia felhívásában többek közt ezt olvashattuk: „Talán úgy lehetünk leginkább hűek Kant szelleméhez (sic!), ha a konferenciát a szimbolikus gesztusok helyett a filozófiai munkának szenteljük, és kísérletet teszünk arra, hogy felmérjük a modern-kori gondolkodás egyik legnagyobb fordulatának és megújítójának jelentőségét.” A konferencia valóban ebben a méltató szellemben zajlott le, az előadások, majd a konferenciáról szóló beszámolók és megnyilatkozások Kant „aktualitásáról”, értékeiről és inspiráló szerepéről tettek említést.

Úgy vélem azonban, a Kant szelleméhez való hűség nem az egyetlen járható út a Kanttal való foglalkozásban. Éppen úgy, ahogy Rozgonyi József 1813-ban kifejezte magát: „[É]n a’ Kánt’ vélekedésének bévételét nem kívánom.”[37]

Annak idején Rozgonyi József, Kant legfontosabb korai bírálója a Kételyek című 1792-es Kant-kritikájában tisztelettel adózott Kant nagyságának, s kinyilvánította: „Kantot e kor legkiválóbb filozófusai között kell számontartani.”[38] Ez azonban nem tartotta vissza attól, hogy Kant filozófiáját, annak minden elemét szemügyre véve, teljes körűen elutasítsa. „A pap és a doktor a sínylődő Kant körül” (1819) című munkájában is szisztematikusan rámutatott a kanti tanok hibás voltára, és megfogalmazta véleményét, amelyhez hasonló hangvételt ma már rég nem lehet hallani: „Az északi Európa’ Tudósai’ nagy részének van egy Betege, a’ Kánt Philosóphiája.”[39] Fel kell figyelnünk arra is, hogyan nyilatkozott a korabeli szellemi légkörről: „Átok vala azon, a’ ki akkor mert Kánt ellen szóllani. Kántnak minden sorait, sőt szavait is imádni kellett. (…) A’ ki hit nélkül közelíte a’ Kánt Philosóphiájához, attól rendszerént véres homlokkal ’s gyalázattal béborítva tért vissza, és nagy megvettetéssel ezt a’ rövid felelet kapta: - Nem érted, vagy rosszúl érted Kántot.”[40] Emellett pedig azon is elcsodálkozhatunk, Rozgonyi legalább részben mivel magyarázta, hogy a kanti filozófia, elhibázott volta ellenére mégis fennmarad: „Igen Chronica Betegség ez, mellynek állandósága nem annyíra a’ belső, mint a’ külső okoktól függ. (…) Míg a’ Mondolatos Társaság, melly óltalma alá vette, fenn áll, (…) addig el nem enyészik a’ Kánt Philosophiája!”[41]

Nem annyira Kant aktuális, mint inkább a Kant-probléma. A Kant-mítosz létezik, de ez hogyan lehetséges? – kérdezhetnénk kanti szellemben. Ez azonban már a filozófia helyzetére utaló, messzire vezető kérdés.

***

