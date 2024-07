A Financial Times újságírója megfejtette: így fogja maga alá gyűrni Orbán Brüsszelt

Nyitókép: Photo by Tiziana FABI / AFP

A Financial Times hasábjain többek között az európai jobboldal térnyerésével foglalkoztak. „Ma azt kutatjuk, hogy a párhuzamosan működő uniós jobboldali kormányok hogyan tarthatnak blokkoló kisebbséget a döntések megvétózására. Amennyiben a jobboldali Nemzeti Tömörülés (RN) többséget szerezne a franciaországi választások második fordulójában, az nemcsak a belpolitikában okozna töréseket, hanem a jobboldali pártoknak vétójogot adna az uniós jogszabályokkal szemben. Marine Le Pen RN-je vasárnap elsöprő győzelmet aratott az előrehozott parlamenti választás első fordulójában. Franciaország második fordulója miatt nem világos, hogy az RN megnyerné-e a parlamenti többséget. De még egy szűk győzelem is »megbéníthatja« az uniós döntéshozatalt” – mondta Pascal Canfin francia liberális EP-képviselő a Financial Timesnak.

Canfin rámutatott, hogy ha az EU lakosságának 35 százalékát képviselő legalább négy tagállam tartózkodik vagy a jogszabály ellen szavaz, az ügy nem mehet át.

Ha összeadjuk az olaszországi Giorgia Meloni és a magyarországi Orbán Viktor jobboldali kormányát, a szlovák „euroszkeptikusokat” és az újonnan megalakult holland kormányt, valamint a potenciális, RN által uralt francia kormányt, akkor öt tagállamot kapunk, amelyek az uniós polgárok 35,7 százalékát képviselik, ami már elegendő a blokkoló kisebbség kialakítására. Belgium hamarosan hasonló nyomot követhet, ha az N-VA flamand nacionalista párt előrelép a koalíciós tárgyalásokon.

„Természetesen [a jobboldali kormányok] nem mindig értenek egyet mindenben” – mondta Canfin. Rámutatott, hogy a jobboldali csoportok Ukrajnával szembeni álláspontja nagyon eltérő volt. „De a migráció, a zöld kérdések, az emberi jogok terén ezek valószínűleg össze fognak kapcsolódni, és ez azt jelenti, hogy kollektív vétójoggal fog rendelkezni [a] szélsőjobb, ha elkezdenek együttműködni” – tette hozzá. Az RN már megfogadta, hogy csökkenti a fosszilis tüzelőanyagok adóját, ha többséget szerez, és csökkenti például a szélerőművek támogatását. „Megbénítanák Európát” – mondta Canfin.

A cikket Közép-Európa szakértője, médiafigyelője és piackutatója, a CEPER szemlézte a mandiner.hu számára.

***