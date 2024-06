Miközben a szakértői osztály jóslatai és vállalásai évről évre és hónapról hónapra dőlnek meg, masszív erők győzködnek minket a háborúba való minél mélyebb bekapcsolódás szükségéről – az egyetlen morális szempont szerintük az (egyébként tényleges) aggresszorok legyőzése lehet. A békeajánlatok lesöprődnek az asztalról (ott sem voltak), a háborúk kitörésének kevésbé egyoldalú történeti okai háttérbe kerülnek (konteó, nem is voltak ilyenek), a kétkedés és vonakodás pedig elfogadhatatlan (aki nem velünk: ellenünk).

Hol van most a popkultúra? Hol van most a színes, dühös, ironikus nyugati popzene? Hol vannak a háborút gerjesztő politikusok elleni fricskák? Mikor áll ki ma a béke érdekében a művészvilág színe-java? A palesztinok szenvedésére még csak-csak felhívják a figyelmet (ilyenkor olykor a ló túlsó oldalára is átesnek), de az ukrán háború és a fokozódó ázsiai helyzet tekintetében valahogy nem hallani a béke hangjait.

Pedig lehet Putyin háborúja (kétségtelenül az is!) is olyan, amiben a nyugat is erősen tudja gerjeszteni a feszültséget és lelketlenül tud kibickedhet ukrán anyák fiainak vérével. Kijev elit lakóövezeteiben csak napi öt órán át van már áram, de mi a veszteségek (és szenvedések) minimalizálása helyett az Oroszország belsejébe való bombázgatást finanszírozzuk és stafírozzuk. Ideje elgondolkodni. Nehéz nem együttérezni a megtámadottakkal és nem elismerni joguk az önvédelemre – de ez nem azt jelenti, hogy egy megnyerhetetlen és minden ukrán emberi-anyagi erőforrást felemésztő háborút helyes lenne saját pénzünk, biztonságunk (és az ő vérük) nem kímélve időben és térben kiszélesítenünk. Ez akkor lehetne stratégiailag és morálisan akár csak mérlegelendő, ha a győzelem lehetősége is meglenne. A sokadik túlzóan optimista jóslat megdőlte után egyre világosabb, hogy nincs.