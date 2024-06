Vitézy szerint Karácsony Gergely el akarja kerülni, hogy Gyurcsány Ferenc 2006-os sorsára jusson

Nyitókép: YouTube képernyőfotó

Vitézy Dávid csütörtökön a Facebook-oldalán tette közzé, hogy Karácsony Gergely főpolgármester május végén, még az önkormányzati választások előtt, a Fővárosi Közgyűlés hatáskörét elvonva döntött a Budapesti Közlekedési Központ (BKK) 50 milliárd forintos likviditási válságának kezeléséről, ám erről a döntésről nem tájékoztatta a nyilvánosságot. Állításait egy mellékelt dokumentummal is igazolta.

A politikus az InfoRádióban emlékeztetett arra, hogy az év elején Karácsony Gergely és Lázár János megállapodott, hogy a Budapest-bérlet érvényes marad a főváros egész területén a BKK mellett a MÁV, a Volánbusz és a HÉV járatain is. Emellett januárban döntés született arról is, hogy a Pest vármegyére váltott havi bérletet és az országos havi bérletet március elsejétől a BKK járatain is elfogadják. Vitézy szerint ez a döntés jelentős bevételkiesést eredményezett, mivel az utasok féláron ingázhatnak az agglomerációból, de az utasok száma nem növekedett.

Vitézy Dávid szerint furcsa, hogy az utóbbi hónapokban mind Lázár János, mind Karácsony Gergely azt kommunikálta, hogy a bevételek rendben vannak, sőt még nőttek is, mert szerinte azonban kizárt, hogy az utasszám megduplázódott volna, miközben az érintettek feleannyit fizetnek, így a bevételek elkerülhetetlenül csökkentek. A BKK volt vezérigazgatója hozzátette, hogy

Karácsony Gergely elhallgatta a nyilvánosság elől a kampány során a likviditási válságot, miközben a Facebookon közzétett dokumentum igazolja, hogy az agglomerációs tarifaközösség nem várt hatásai miatt nőtt meg a BKK likviditási válsága.

Vitézy szerint a főpolgármester ezzel megtévesztette a választópolgárokat.

Vitézy Dávid szerint Karácsony Gergely igyekszik elkerülni, hogy olyan helyzetbe kerüljön, mint Gyurcsány Ferenc 2006-ban, amikor a választási kampányban a valósnál sokkal kedvezőbb pénzügyi állapotot mutatott be, majd az országgyűlési választások után kiderült az állami költségvetés igazi helyzete. A korábbi államtitkár szerint most is hasonló a helyzet. Vitézy elmondta, hogy a főpolgármester tavasszal végig azt kommunikálta, hogy bár vannak nehézségek, a főváros pénzügyi helyzete alapvetően stabilizálódott, és az agglomerációs megállapodás nem eredményez bevételkiesést. Vitézy Dávid szerint azonban az általa bemutatott dokumentum ennek az ellenkezőjét bizonyítja, és azt is, hogy Karácsony Gergely elhallgatta a budapestiek elől az igazságot.