V. Naszályiék ezt benézték – nem a venezuelai menekülteken múlt a választási vereség

Nyitókép: MTI/Soós Lajos

Emlékezetes, hogy venezuelai menekültek tömeges leszavaztatásától féltette V. Naszályi Márta I. kerületi polgármester esélyeit a vasárnapi választás előtt a Párbeszéd.

A június 9-i választás előtt azt állították, hogy a Fidesz az ő irányított szavazatukkal akarja visszavenni az uralmat a Várnegyedben. Emlékezetes, hogy a „veszélyt” abban látták, hogy a Máltai Szeretetszolgálat Fő utcai idősek otthonába 840 ember, többségükben venezuelai menekült van bejelentve, pedig a létesítménynek elvileg csak 77 férőhelye van.

Ahogy arról a Mandiner is beszámolt, a hisztériakeltésre mind a szervezet, mind az időközben polgármesterré választott kormánypárti jelölt, Böröcz László is reagált.

Böröcz akkor úgy fogalmazott, a menekültek már 2019 őszén is a kerületben voltak, amikor V. Naszályi Mártát polgármesterré választották. Továbbá arra is emlékeztetett, hogy 2023 októberében Lamperth Mónika, Gyurcsány egykori belügyminisztere a jegyzővel és a leköszönő polgármesterrel együtt dolgozta ki az új körzethatárokat, ezt dokumentumok bizonyítják. „Legkésőbb ekkor már pontosan tudták, hogy a Magyar Máltai Szeretetszolgálat épületébe hányan vannak bejelentve, mivel a körzet választóinak számát is ehhez igazították”.