„Toljuk meg a végét!” – Budán is gőzerővel zajlik a mozgósítás (VIDEÓ)

Nyitókép: Bús Balázs Facebook-oldala

Mint ismert, szombaton mintegy 50 ezer aktivista részvételével buzdítanak szavazásra telefonon és személyesen is a Fidesz jelöltjei és politikusai.

Budapesten is kezdetét vette minden idők legnagyobb kampányhajrája. A budai kerületek polgármesterjelöltjei erről már be is számoltak közösségi oldalaikon.

Böröcz László, a Várnegyed jelöltje egy összefoglaló videót osztott meg Facebook-oldalán, melyen az látható képvielőjelöltjei és segítői társaságában szépítik az I. kerületet.

A felvételhez azt írta kísérőszövegként:

Toljuk meg a végét!”

Dombi Rudolf, a II. kerület indulója is bejelentkezett, és kiemelte, hogy

a kampányhajrá a mozgósításról szól.

Dombi úgy fogalmazott, „számíthatnak ránk, mi is számítunk önökre. (...) Most kell mindent beleadni, hiszen vasárnap nagy lesz a tét!”

Bús Balázs, Óbuda fideszes polgármesterjelöltje Nacsa Lőrinc KDNP-s politikus társaságában kampányol. Csapatával és standjukkal az Óbudai Rendelő Intézet előtt találkozhatnak a választók.