Ezt nem hiszi el, ha nem hallja: Papp Réka Kinga szerint a magyar etnikum egy két évszázados kitaláció (VIDEÓ)

A cikk megmlékezik arról is, hogy Henkey Gyula, antropológus hogyan ír a magyar etnikai karakterről:

A mai magyarok több mint kilencven százalékban a türk nagyrassz altípusait mutatják: az alföldi-turanidot, a pamírit, a dinaridot és az előázsiait.”

A Magyar Jelen cikke azt is megemlítette, hogy már a szocialista oktatás is nagy hangsúlyt fektetett a nyelvtörténetre és a magyarság eredetére. Ilyenek például a tihanyi apátság alapítóleveléből vagy az „Ómagyar Mária-siralomból” is vizsgázni kellett, így különösen visszás, hogy ma az ELTE-n ilyen kijelentések hangzanak el.

Még akkor is, ha szánalmas karriervágyból lelkesen lihegi vissza mainstream-liberális főnökei eszméit”

– olvasható a cikkben. A szerző végül azt ajánlja Papp Réka Kingának, hogy inkább a saját nemzetéért dolgozzon:

Légy a magyarság emberjogi aktivistája, szolgáld a saját nemzetedet. Így ugyan nem lesz belőled egyetemi docens, viszont nem fog szégyenkezni miattad gyermeked és unokáid.”

