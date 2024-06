Nyitókép: Magyar Péter Facebook-oldala

„Szóval, emberek, én ezt elhűlve nézem. A sokat emlegetett átlagmagyarnak, a kisembernek satöbbi satöbbi egy passzióból fönntartott sportkocsi – tehát nem haszongépjármű vagy családi autó – ugyanolyan luxus, ha 7 millióba kerül vagy ha 77-be. És főleg, ha betolják a pofájába. És jöttök ti, és elkezditek megmagyarázni, ami sok mindent elárul abból, hogy ennek a hájpnak kik is állnak a közepén, és a végén majd megint csodálkoztok, hogy úgy alakulnak a dolgok, ahogy alakulnak. Azután pedig ismét elkezdtek agymosottazni meg birkázni. Még valami: én ezt a válogatottat Negoval és Kerkezzel, Nagy Ádámmal és Ádám Martinnal határozottan kedvelem, és kedvelni fogom akkor is, ha történetesen fölsülnek. Beregisztráltam én is sok százezer emberhez hasonlóan jegyért, és hozzájuk hasonlóan természetesen én se jutottam hozzá. Az elmúlt években több interjút készítettem a magyar foci megannyi roppant fontos szereplőjével, személyesen ismerem Csányi Sándort, de eszembe nem jutott volna bárkitől szívességet kérni – és ezt mondom a helyszínről bejelentkező parlamenti képviselőknek is (ahogy Arany mondta volt: költő az legyen, mi népe). Egy jegyért, kölcsönautóért, bármiért én nem leszek lekötelezettje senkinek. Tökjókedvűen fogom megnézni a mai meccset valami kivetítő előtt, és örülni vagy búslakodni másokkal, de hogy emberek sokaságának az legyen az élet, hogy a saját celebjének is olyan jó, mint annak a másiknak, hát, ezelőtt megdöbbenve pislogok. Tényleg, gyűjtsetek Izaurának. Addig is: hajrá magyarok!”