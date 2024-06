Szakértő az Európai Unió Bíróságának döntéséről: Magyarország a jövőben is a globalisták célkeresztjében fog állni

Van-e ütőkártya a kormány kezében?

Arra is kíváncsiak voltunk, hogy mit tehet most a magyar kormány, Halkó úgy fogalmazott, „Magyarország kormánya olyan társadalmi felhatalmazással rendelkezik, amellyel globális szinten is kevés, csupán egy-egy politikai vezetőség. Ha komolyan vesszük, hogy az Európai Unióban (valaha még) a jogállamisági és demokratikus elvek mentén működhetnek a folyamatok, akkor

a kormánynak a legerősebb ütőkártya van a kezében, ami csak lehetséges, az emberek akarata.

Úgy is mondhatnánk: ha Isten velünk, kicsoda ellenünk; politikailag ha az emberek velünk, kicsoda ellenünk?” – fűzte hozzá a szakértő.