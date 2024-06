Pottyondi Edina feketeöves hazugsággal vádolja a Brüsszelbe igyekvő Magyar Pétert

Nyitókép: képernyőfotó / Pottyondi Edina YouTube-csatorna

Pottyondi Edina ismét erős videóval jelentkezett. A főpolgármester választás körüli visszásságok mellett szóba került az is, hogy Magyar Péter mégis beül az európai parlamentbe.

Az influenszer szerint

Magyar Péter oldalán van egy feketeöves hazugság.

„A kampányban Magyar Péter számtalanszor elmondta, hogy nem megy ki Brüsszelbe, hisz itthon van rá szükség. Most azonban úgy érzi, feladata vár rá az uniós parlamentben. És mit tanult Orbán Viktortól? Mit tehet egy felelős vezető, akinek fontos az adott szó meg annak ellenkezője is? Oda helyezi a döntést, ahol a legtöbb bölcsességet találja: a kommentmezőbe” – mondta Pottyondi, és elsorolta az elmúlt időszak történéseit, miszerint Magyar szavazást hozott létre a közösségi oldalán, hogy menjen-e Brüsszelbe, vagy sem.

Pottyondi sajátos értelmezése szerint „nemzeti konzultációs szaga” volt a dolognak.

Magyar Péter kamuállásnak tartotta, most mégis EP-képviselő lesz belőle

A Mandiner hétfőn rávilágított arra, hogy a június 9-i európai parlamenti választáson induló Magyar Péter az egyik ismerősének 2023 nyarán még azt írta, hogy

képviselőként elég két hetet kint lenni, és a EP-képviselőség a legnagyobb kamuállás a világon havi 20 ezer euróért.

Politikai színrelépését követően pedig többször is azt mondta, ha be is jut a TISZA Párt az Európai Parlamentbe, ö annak ellenére nem veszi fel a mandátumát, hogy első volt a listán.

Egy héttel a választásokat követően azonban már arról „szavaztatta” a követőit, hogy bevállalja-e a havi 20 ezer eurós „kamuállást”. A listavezető pro érvekkel próbálta győzködni a szavazóit arról, miért lenne mégis jó, ha így tenne.

Aligha volt meglepetés: