Orbán Viktor: „Most nagy büntetést kell fizetni, töröm a fejem, hogy hogyan oldjuk meg, hogy nekik jobban fájjon, mint nekünk”

A NATO szerinte a mi otthonunk, 31 NATO-ország azonban 32-ből le akarja győzni az oroszokat, míg a magyar álláspont az, hogy nincs megoldás a harctéren, a béke oldalán vagyunk – számolt be Orbán Viktor.

A NATO missziót szeretne Ukrajnában, fegyvereket adnának át 3 csomóponton, kiképeznének ukrán katonákat is – és ebben nem szeretne Magyarország részt venni, szögezte le a miniszterelnök, s ismertette, hogy hazánk elérte, hogy sem pénzt, sem fegyvert nem kell adnia ehhez a misszióhoz.

A NATO szempontjai nem előzhetik meg a magyar érdekeket, viszont mi mindent megkaptunk, amit akartunk, cserében nem fogjuk blokkolni a misszió létrehozását, nélkülünk. A térségben vannak olyan országok, akik mennek bele a háborúba, lengyelek és a románok elkötelezettek, a szlovákok óvatosak, mi pedig ki fogunk maradni belőle. Mindebben pedig Orbán Viktor szerint

nagy szerepet játszott a hazai választások békepárti eredménye, „ezt megértették Washingtonban és Brüsszelben is”.

Megjegyezte azonban, hogy jót tenne a magyar helyzetnek, ha az európai vezetők is a béke felé mozdulnának el. Ha visszatér Trump, akkor nemcsak időt nyertünk, hanem megvan a békepárti együttműködés. Orbán Viktor arról is nyilatkozott, hogy nincs veszélyérzete az amerikaiaknak. Amerika a legbiztonságosabb ország, s közben több magyar településről átlátni Ukrajnába.

Az EP-megállapodásról

Utolsó témaként Orbán Viktor kifejtette, hogy egyáltalán nem biztos, hogy létrejön egy megállapodás Le Pen és Meloni között az Európai Parlamentben. A tárgyalások ebben a pillanatban is zajlanak, lassan araszolnak a felek egymás felé. Szerinte, ha Marine le Pen és Girogia Meloni meg tudna állapodni és ahhoz a Fidesz is csatlakozna, akkor létrejönne az EP második legnagyobb frakciója, ha pedig a néppártból is átlépnek többen, akár a legnagyobb frakció is lehetne – ugyanakkor mérsékeltek a remények annak kapcsán, hogy a két pártcsalád – Európai Konzervatívok és Reformerek, valamint az Identitás és Demokrácia – megegyezik egymással.