(Nyitókép: Karácsony Gergely Facebook-oldala)

Annál visszataszítóbbat elképzelni sem tudok a lelátón, mint hogy valakinek csupán akkor jön meg a kedve szurkolónak lenni, ha megy a játék. Pedig sok ilyet látni.

Évekig, évtizedekig szidja a magyar focit és szapulja a magyar futballistát,

gúnyolja a magyar válogatottat, sőt: kiröhögi a „magyarkodást”.

Aztán az ellenszélben folyó munkának beérik a gyümölcse, megjön a siker, kijut a csapat egy világversenyre, milliók ünneplik a játékosokat – a focit mostanáig fikázó fickók pedig hirtelen felveszik a nemzeti zászlót magukra.

Istenem, de sokan vagytok…

A progresszió rabjai

Itt vannak nekünk például az internacionalista szellemiségű baloldali politikusaink. Meg persze a liberális érzelmű világpolgárok. S hogy mi bennük a közös? A haladásba vetett vakhitük. A rendszerváltoztatás óta minálunk éppen azért fogtak rendre össze, mert a progresszió iránti kielégíthetetlen vágyuk felülírta minden más elkötelezettségüket, illetve a természetes közösségek elleni gyűlöletük áthidalta a különbségeket.

A haladó nyugat másolása volt az elmúlt harminc évben a baloldal és a liberálisok közös nevezője.

Ebből kifolyólag a nemzeti közösséghez való viszonyuk is gyengébb volt annál, mint amit elvárnánk egy polgártársunktól. De ez se lenne olyan fontos, ha nem rugdosták és gúnyolták volna azokat, akik büszkén vállalták a magyarságukat.

Persze voltak és vannak kivételek, ismerek én is nemzeti érzelmű baloldaliakat, de ők a kisebbség. Sajnos...

Megjegyzem, ez az oka annak, hogy

több liberális és baloldali politikus is úgy érezte mostanában, hogy nem szégyen Brüsszelben hazánk ellen árulkodni. Sőt, van olyan is, aki büszke erre.

Gyurcsány-hívők, szocialisták, momentumosok, a Párbeszéd és most már a Jobbik is – a hatalmat és a nyugati mintákat mindig is jobban szerették, mint a hazájukat.