Német katonai szakértő: Ukrajna veresége nyilvánvalóvá válik, és a nyugati fegyverek után katonákat követelnek majd

A katonai szakértő szerint nem kérdés, hogy a háború egyre nagyobb veszteségekhez vezet,

és a Nyugatnak végre be kell látnia, hogy a hatalmas pénzügyi támogatás, az emberek áldozatvállalása és a fegyverszállítások ellenére Ukrajna helyzete egyre rosszabb,

és ezzel párhuzamosan „minden nappal egyre csökken az esély arra is, hogy valamikor majd olyan tárgyalásokat lehessen folytatni, amelyek Ukrajna minimális érdekeit kielégítik”.

Ennek ellenére a NATO mind több támogatást ígér Zelenszkijéknek, ami a volt tábornok szerint oda vezet, hogy a lokális háború egyre inkább egy nagy európai háborúvá válik.

„A cél egyértelműen az, hogy a Nyugatot is belerángassák ebbe a háborúba, és a közvetett támogatástól, amely a fegyverellátást jelenti, eljussunk a közvetlen részvételig. Kivéve az Egyesült Államokat, hiszen az amerikaiak ódzkodnak az Oroszországgal való közvetlen konfrontáció kockázatától. (...) A költségeket most az európaiakra hárítják, de a felelősséget is, hogy ha Ukrajna valóban katonai vereséget szenved, az amerikaiak azt mondhassák, hogy az európaiak nem szállítottak elég fegyvert.”

Arra a kérdésre, mikor jön el a pont, amikor európai katonáknak is a frontra kell vonulnia, úgy válaszolt, hogy hamarosan eljön az idő, amikor Ukrajna katasztrofális katonai veresége nyilvánvalóvá válik, és akkor a nyugati fegyverek után nyugati katonákat követelnek majd.

„Azt is látjuk, hogy egyes nyugati államok egészen nyilvánvalóan készek erre.”

Harald Kujat a fentiek tükrében elég pesszimista a tekintetben, hogy a következő hónapokban valamilyen békemegállapodás születhessen. Különösen, mert egyre többszörhallani a nukleáris mozgósításról is, illetve arról, hogy a NATO a németországi Wiesbadenben alakítja ki a főhadiszállását az ukrajnai műveletek támogatásához. Amely hivatal az Amerikai Európai Parancsnokság amerikai parancsnokának tartozik majd beszámolási kötelezettséggel