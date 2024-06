„Mi köze ehhez az egészhez Zrínyinek, Dobónak, az aradi honvédtábornokoknak?” – Bayer Zsolt beleszállt Markó Bélába

Persze, az ukránok is a hazájukért harcolnak – folytatja Bayer –, csak hát van itt néhány aprócska bökkenő. Először is: a Majdan „forradalma”, amely „nem volt egyéb, mint egy undorító amerikai titkosszolgálati akció”. Ahogy Bayer rámutat: „Victoria Nuland, a deep state egyik legaljasabb, legbecstelenebb figurája mondta ki erről a lényeget: „Mi erre a forradalomra ötmilliárd dollárt áldoztunk, csak nem képzelitek, hogy most veszni hagyjuk!”

Mi köze a magyar történelmi hősöknek tehát a Nyugat proxyháborújához, amit Oroszország ellen folytat, amelyben szerencsétlen ukrán fiúk halnak meg, s akiknek túlélési ideje odakint a fronton három-négy óra. Mi köze ehhez az egészhez Zrínyinek, Dobónak, az aradi honvédtábornokoknak? Semmi.

Elmennének ők Dombaszba meghalni most? Nem mennének el. Nemecseket pedig hagyjuk, mert ő, szegény, csak egy hatásvadász hülye miatt került bele ebbe az egészbe, egy hatásvadász hülye miatt, aki politikusi regnálása alatt amúgy készséggel elárulta a sajátjait, aki a hamis és undorító transzszilvanizmuson át jutott el a hamis és undorító európaiságig. Ott is a helye” – zárja sorait Bayer Zsolt.