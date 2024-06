Magyar Péter úr, már megint csalafintának tetszik lenni – egy kópénak mintegy!

(Nyitókép: Havran Zoltán / Magyar Nemzet)

Kicsit sok kezd lenni az elvarratlan szál.

Tehát például a múlt heti buliban állítólagosan készült, tisztázó-cáfoló felvételekből még egy pixelt se láthatott a nagyérdemű, pedig hány szimpatizáns sóhajthatna fel megkönnyebbülten;

az EP-kampány kezdetére kifejezetten megígért vagyonnyilatkozat is valahol a piszkozatok között ragadt,

pedig milyen öles címek hirdették a példás kitárulkozást; a nagy csinnadrattával elvégzett drogteszt kimeneteléről végül nagy nehezen befutott a tájékoztatás, de tényleg érthetetlen, miért kell kihagyni az efféle kényelmes ziccereket. „Mikor hozzátok nyilvánosságra az eredményeket? Ha nem hozzátok nyilvánosságra, mindenki tudni fogja az okát…” – jelezte politikai ellenfeleinek a főhős június 6-án, három sokat sejtető ponttal a végén, a maga részéről másnapra ígérve az első teszteredményt.

Ne csodálkozzunk, ha óvatosabb választópolgárok mindebből egy hatalmi pozícióra vetítve nagyjából azt tudják levezetni, hogy kedden tettrekészséget árasztó budavári szelfi kíséretében jelenti be, hogy másnap már kétszeresére is emeli a családi pótlékot (ő bezzeg), majd szerdai intézkedéseként konzultációt indít arról, hogy hány milliméterre állítsa be borbélya a vágáshosszt. Ha pedig erre valamely portál érdeklődni kezdene, hogy egészen pontosan mi lesz a családi pótlékkal,

rövid médiaelméleti fejtegetés és egy mottóként odakanyarított Coelho-idézet kíséretében zúdítana kénköves záport a tapintatlan szerkesztőségre.

Apropó.

„Segítség a magyar közmédia propagandistáinak. Íme a német köztelevízió tudósítása főműsoridőben a TISZA Pártról” – ezzel és „A valódi közmédia” felirattal javasolja Magyar Péter megtekintésre az ARD róla szóló összeállítását, amiből talán azt a következtetést is levonhatjuk, hogy nem feltétlenül bánná, ha az egész estés német Merkel-felmagasztalásokhoz hasonlóan

a magyar köztévé nagyjátékfilmeket forgatna életének jeles pillanatairól,

vagy a Habeck-doku mintájára minisorozatot készítene egy-egy nehéz döntéséről (sört vagy barackpálinkát?).