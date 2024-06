Magyar Péter Hont Andrásnak: Nem Bandi, te csak egy gyáva bértollnok vagy

Nyitókép forrása: Az ATV Youtube-oldala

Ahogy arról lapunk is beszámolt, hétfő este Magyar Péter sértődötten felállt és otthagyta Rónai Egon műsorát, miután a műsorvezető átnyújtott neki egy olyan dokumentumot, ami tételesen cáfolja Magyar azon korábbi állításait, miszerint az ATV egyszer sem hívta őt meg szerepelni a kampány során.

Miután a Mandiner is megírta Magyar kirohanását, az Átlátszó újságírója, Hont András is írt a esetről, amelyet lapunk is publikált. Magyar azonban most sem bírta ki, hogy ne kommentálja a róla szóló híradást, nekiment az újságírónak:

Nem Bandi, te csak egy gyáva bértollnok vagy, aki letiltja a kommentelést a rendkívül nagyívű, bátor posztjai alatt.

– írta kommentjében Magyar Péter, majd hozzátette, hogy „a Hitgyülekezete nevű business egyházat nem a felekezetei hovatartozás miatt hozta fel”.

Magyar Péter üzenetét itt olvashatja el:

