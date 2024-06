Honnan jött ez a sok érvénytelen voks? Szavazatszámlálók értesítettek minket a gyanús jelenségről

A főpolgármester-jelölt hozzátette:

A már birtokunkban lévő információk alapján egyes kerületekben rendszerszintű problémák merültek fel a szavazatok érvénytelenné nyilvánításával kapcsolatban, és pont ezekben a kerületben kiugró is volt az ilyen szavazatok aránya.”

Vitézy posztjában továbbá azt is írta, „Kérem a Fővárosi Választási Irodát, hogy a jogorvoslatok lezárultáig minden szavazatot, jegyzőkönyvet és urnát őrizzenek meg, minden befolyási kísérletet akadályozzanak meg, és tegyék lehetővé, hogy minden budapesti számára megnyugtató módon tudjon zárulni ez a rendkívül szoros főpolgármester-választás.”

De milyen visszaélésekről lehet szó? Több szavazóköri biztos is jelezte lapunknak például, hogy Szentkirályi Alexandra neve a szavazólapon nem volt áthúzva egyértelműen. Mint ismert, Szentkirályi Vitézy javára lépett vissza két nappal a választás előtt. Így, ha a hozzánk befutó jelzések igaznak bizonyulnak, az azt jelenti, hogy Vitézy hátrányt szenvedett.

Ez persze mind a 24 ezer érvénytelen szavazatra nem feltétlenül magyarázat. Valószínűleg az is benne van a végeredményben, hogy Magyar Péter a választás előtt többször is elismételte, érvénytelen szavazatot fog leadni a főpolgármester-választáson, ami nyilvánvaló iránymutatás volt újdonsült követői számára is.