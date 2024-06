Nyitókép: MTI/Lakatos Péter

„Magyar úgy szerzett 30 százalékot, hogy mindvégig hazudott a kampányban, becsapta a választóit. A felsorolt nyolc érvet előre is tudhatta, az egész egy nagy bullshit, ennyi erővel minden ország minden pártjának az első emberét kellene az EP-be küldeni, ahol egyáltalán nincs erről szó. Az egész a pénzről, az önmutogatásról, a karrierről és az arany életről szól.

Magyar azt akarja előadni, hogy Brüsszelből, EP-képviselőként fog egy pártot felépíteni, vezetni, közösséget formálni, ellenzéki tevékenységet kifejteni. Teljesen egyértelmű az, hogy a Tisza Párt továbbra is őt jelenti, legfeljebb általa ismert kipróbált embereit veszi fel, a sok hülye emberrel pedig elhiteti, az egyszemélyes párt a nyerő, mert ő nem tűr senkit.

Ez egy vallási szekta, amelynek Magyar a szektavezére, de a főpapja és az istene is.

(...)Magyar egyelőre némán hallgat a fővárosi listáról, amelynek lényege, hogy megbénítsa a várost és az ellenzéki polgármestert. Először »a nylon harisnya, utána a moher pulóver«, ahogy a mondás tartja. Előbb rányomja a hívekre, hogy ők akarták Brüsszelbe küldeni, aztán a fővárosi közgyűlésbe is beül, ha az is jól fizet. Mert ő azt is bírja.

A Magyar-hívők a hirdetésben keresett és átláthatatlan módon kiválasztott jelöltekre szavaztak, akikről semmit nem tudhattak, de most utólag kiderült, hogy nem ők mennek Brüsszelbe, hanem egyrészt Magyar, másrészt, akit még kiválaszt, mert csak 10 nap múlva nevezi meg a listát. Mivel ezek is »fantom« nevek voltak, úgyis tökmindegy.

Persze, ezt is lehetett tudni, ha ugyanazokat jelöli mindkét listán, akkor nem tudnak egyszerre két helyen lenni, kivéve Magyart, de az emberek mind bedőltek ennek a sok hazugságnak és átverésnek. Kamu, hogy a »káderhiány« okozta, mert az 1,3 millió ember közül lehetett volna állítani két tucatnyi külön listát, akik úgyis csak Magyar bábjai.”

