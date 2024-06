A hibát Balog Zoltán kérésére ő vétette, nem kérte más és nem is áldozta őt be senki.

Aki ismeri, tudja: tévedését belátja, lemondását nem kényszerűnek, hanem szükségesnek tartja, s az az ő döntése volt, nem másé. Aki meg nem ismeri, hiába ír ezzel ellentétes zagyvaságokat. Kuncogó vakbéllel megkockáztatom:

tán maga sem hiszi el, aki azt mondja, hogy Magyarország vezetőinek egyetlen reménye egy jó erdélyi nyaralásra gyermekotthoni dolgozók bírósági ügyeinek mikromenedzselése volna.

A miniszterelnök február 8-i első megnyilvánulásakor láthatóan nem az ügy részleteinek ismeretében nyilatkozott. Központi üzenetével – „pedofiloknak nincs kegyelem” – az országban forrongó morális felháborodásra reagált, nem az ő asztalát meg nem járt ügyre; a kitűnő ellenzéki kollégáink keltette viharban elsikkadt, mégis tény, hogy K. Endrét pedofíliával soha senki nem vádolta.

Hogy jogi értelemben mi volt a hiba, azt nem kell magyarázni: az elnöki kegyelmet az alkotmányozó méltányossági intézménynek, nem pedig negyedfokú bíróságnak teremtette.

Politikai értelemben viszont a hiba mibenlétére most derült fény: a kegyelmi kérvényt ismerők szemében a fák kitakarták az erdőt.

Aki Balog Zoltánhoz hasonlóan olvasta a kérvényt, annak a pedofil V. János és a kegyelmet kérő K. Endre két külön ember. Az ismer olyan részleteket, mint amit Balog meg is osztott: hogy K. Endre előtörténete a szomorú apropóra nézve kifejezetten bizalomgerjesztő – hisz ő volt az, aki V. János egyik korábbi helyettese ellen pedofíliagyanúval vizsgálatot kezdeményezett, melynek következtében el is ítélték. (Meglepő módon csak másfél év felfüggesztettre, míg a pedofíliával soha nem is vádolt K. Endre letöltendőt kapott; talán az ehhez hasonló részletek is közrejátszhattak abban, hogy Balog bizalma a bíróság K. Endrére vonatkozó ítéletében láthatóan nem volt erős.) A nyilvánosságot s pláne a Novákot ütő-verő sajtót ugyanakkor nem érdeklik a perirat efféle finomságai, a köz szemében K. Endre és V. János ügye megbonthatatlanul egy és ugyanaz. Nemhiába hangsúlyozza a Balog-interjúban Martí, hogy K. Endre őrülettel határos igazságkeresését nem lehet önmagában értelmezni, vagy kiemelni őt az ügyből.