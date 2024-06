Nyitókép: Cseh Katalin és Donáth Anna még 2019-ben, amikor EP-mandátumot szerezztek. Fotó: MTI/Illyés Tibor

„Vége a hosszú és embert próbáló kampánynak. Felhévizy úgy döntött, hogy pár napra elutazik a Balatonhoz kipihenni a fáradalmait. Éppen a bőröndjét próbálta lezárni, amikor kopogtak az ajtaján. Reinfrank néni volt az, pont úgy, mint a választások napján. A ház kedves hírmondója és egyben a körzetben megalakult Orbán Viktor Akciócsoport vezetője a kezében egy nagy tálca süteménnyel érkezett.

– Üdvözlöm, Félix, látom nyaralni készül. Most sült ki a kapros túrós lepényem, még meleg, csomagolja be és vigye el magával, jól fog jönni, istenien sikerült – mondta fülig érő mosollyal Reinfrank néni, majd a következőképpen folytatta a monológját: – Meg sem tudtuk beszélni a vasárnapi választás eredményét. Szerkesztő úr, ismét győztünk, ez a legfontosabb, több mint kétmillió ember állt ki a béke mellett. Ez fantasztikus eredmény. A kormánypártok megnyerték a maratoni küzdelmet. Egy országgyűlési választáson a parlamenti mandátumok kétharmadát (135 mandátumot) is megszerezhette volna a Fidesz–KDNP az EP-választáson vasárnap elért eredménnyel, olvastam a Nézőpont Intézet elemzését. Voltak természetesen olyan polgármesteri választások országszerte, amiknek nem örülünk annyira, de összességében ezen a fronton is javítani tudtunk.

Azonban amiért a legboldogabb vagyok az az, hogy a Momentum ilyen csúfos vereséget szenvedett. Félix, maga ismer engem, nagyon szerem az embereket.

El tudok beszélgetni baloldali érzelmű polgárokkal is a piacon vagy bárhol az utcán, de ezt a két hölgyet, akik a Momentum színeiben Brüsszelben ténykedtek, egész egyszerűen nem szíveltem.

A legnagyobb vesztes a Momentum, ezt bátran kijelenthetjük. Donáth Anna pártjának nem sikerült elérnie az ötszázalékos küszöböt, így elveszítették a két EP-helyüket. A párt brüsszeli előretolt helyőrsége azon ügyködött nap mint nap, hogy lejárassa a saját hazáját, és mellette minden eszközzel azért harcolt, hogy Magyarország még csak véletlenül se kapja meg a neki jogosan járó pénzeket. Felváltva szólaltak fel, amikor csak tehették, a saját nemzetük ellen. Ami a legszomorúbb az egészben, hogy még büszkék is voltak arra, amit a saját hazájuk ellen tettek.