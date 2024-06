Hogy a két amazon kibukott Európából, az olyan mennyiségű endorfint szabadított fel, ami még vérvétel nélkül, szabad szemmel is látszik

Pedig voltak szép időszakok; amikor a pártelnök szülni ment (szerencse, hogy Cseh Katalin ezt nem tudta megakadályozni), rövid időre a felejthetetlen Gelencsér Ferenc (na, ezt most meg kellett néznem a Wikipédián) lett a főnök, de ő maga is többször hangsúlyozta, mennyire átmenetinek tekinti a pozícióját, vagyis kár bárkinek úgy tekinteni rá, mintha politikus volna, mert igazából nem is az.

Így persze könnyebb nem bukni akkorát, mint a másik elnök, Fegyőr,

aki úgy dédelgetett miniszterelnöki ambíciókat, hogy az ellenzéki előválasztáson is csak ötödik lett. Még a semmiből berobbanó Márki-Zay is könnyedén lenyomta, akiről legalább az kiderült mostanra, hogy ha monogám házassága és példás családi élete helyett inkább lehallgatja és veri az asszonyt, biztosan többre vitte volna.