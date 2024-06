Az Európába érkezők döntő része nem hajlandó dolgozni – Nógrádi György a migrációról

Nyitókép: Földházi Árpád

Az illegális migráció mára már globálisnak nevezhető probléma, amely 2015 óta Európában és itthon is komoly gondokat okoz, miközben külföldön a szélsőséges iszlám terrorizmus is számos áldozatot hozott az elmúlt években. Megoldás pedig azóta sem született az illegális migráció megoldására. Simicskó István szerint ennek azóta is látjuk az eredményeit:

Európa számos városában terrorcselekmények történtek, no-go-zónák jöttek létre, az együttélésnek a szabályrendszere nagyon sajátosan alakult”

A KDNP frakcióvezetője erről a Hír televízió Ottó című műsorában beszélt, kifejtve, emögött nagyon veszélyes politikai szándék húzódik meg, hiszen azok az európai politikusok, akik szinte meginvitálják a menekülőket, „azok abban reménykednek, hogy majd amikor szavaznak a választásokon ezek az emberek, szavazati joggal rendelkeznek majd, akkor őket fogják támogatni”.