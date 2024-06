Sokan a fejükhöz kapnak, mintha ez azzal járna, hogy Szibériába toljuk az országot. Holott

Svájctól Albániáig, Norvégiától Törökországig sokan nem EU-tagok, de remek kereskedelmi kapcsolataik vannak vele, a gazdaságuk is rendben, és a BL-ben is indulhatnak.

Az ilyen leválásokban szereztünk már gyakorlatot: akaratunkon kívül ugyan, de közel négyszáz év után elhagytuk a Habsburg köteléket. Akaratunkkal megegyezően negyvenöt év elteltével kiszakadtunk a szovjet érdekszférából. Ezúttal sem dőlne össze a világ, ha – akár saját jószántunkból, akár másképp – elvágnánk a brüsszeli szálakat.

Szóba jön tehát itt-ott a huxit (egyébként más országok vonatkozásában is felmerül, az angol brexit mintájára), bár a kifejezés nem szerencsés. A kijárat, távozás – sőt a latin eredetije orvosi értelemben halál – éppen azt sugallja, hogy az illető odébb megy, elhagyja a környezetét. Pedig nem. Marad, ahol volt. (A brit sziget sem hajózott el az Atlanti-óceánon az Egyenlítőhöz.) Legyen inkább huncut, amiben a cut a vágást jelenti; levágja magát a káros szervezetről, kikerül a közegből. A szó magyarul is értelmezhető, kicsit pajkos, játékos, vicces, ugyanakkor a német eredetije (hundsfutt) igen csúnya szitkozódás, csakhogy Germániában is értsék.

Ettől ugyan nem mennénk «vissza» Ázsiába, ahová lenéző gőggel küldeni szoktak bennünket nálunk fiatalabb és kevésbé sikeres nemzetek, bár az sem volna olyan borzalmas. Ázsiát ugyan a nyugati pökhendiség valamiért a barbársággal azonosítja, de minden kultúra onnan ered. Nem csak az emberi civilizációk bölcsője ringott Mezopotámiában vagy az Indus völgyében, de mindhárom nagy monoteista vallás ott keletkezett. Ábrahám vagy Mohamed ugyanúgy Ázsia szülöttje volt, mint a megváltó Jézus Krisztus.

A Passzát szelet már akkor sem Brüsszelből fújták.”