A magyar emberek gyorsreagálású őrei – milyen feladatokat lát el az SZTFH?

Nemrég az MCC-ben az ESG-ről adott elő. Mit takar a betűszó és mi köze az SZTFH-hoz?

Az ESG mint mozaikszó, az environmental, social és governance szavak, a vállalatok környezeti-, társadalmi- és irányítási felelősségét takaró kifejezések összekapcsolása.

Az utóbbi évtizedekben a fenntarthatóság, a belső, a befektetői és a fogyasztói elvárásokon keresztül egyre inkább központjába került a vállalati és szervezeti működéseknek.

Ez a mindennapokban egyrészről komoly adminisztrációs és adatszolgáltatási kötelezettséget jelent, másrészt pedig komoly átstruktúrálást és újfajta irányítási szemléletet igényel a vállalatok működésében. Erre válaszul pedig az államnak is meg kell teremtenie ezen szempontok szabályozottságát. Ezt az EU is felismerte, amivel párhuzamosan Amerikában és Ázsiában is megjelennek ezek a szempontok a vállalati működésben és a szabályozásokban. Ahogy említettem, a jogalkotó jóvoltából a Hatóság feladatköre az idei évben egészült ki az ESG-területtel. A magyar ESG törvény így az SZTFH célja is egyértelműen az, hogy az európai uniós és a tagállamok jogalkotására reflektálva támogassa a magyar vállalatok versenyképességét, csökkentse a külső szereplők sokszorozódó információs igényét, az ESG adatszolgáltatásra és minősítésre való felkészülést támogatva pedig biztosítsa a kiszámítható gazdasági tervezésüket.

Az elnök hangsúlyozza, a hivatal működése átlátható

A júliusban kezdődő magyar soros elnökség hangsúlyosabb témájaként kívánja kezelni a geotermikus energia ügyét. Annál is inkább, mert a földhő hasznosítását tekintve Magyarország hosszú ideje az első öt ország között van Európában, ám még bőven vannak kiaknázatlan lehetőségeink. Hogyan szabályozzák a geotermia területét?

2022. január elseje az SZTFH létrehozásának második fontos állomása volt, amikor a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat, valamint az addig kormányhivatali struktúrákban működő bányakapitányságok is a Hatóságba integrálódtak. Ez egy fontos lépés volt, mert a szerkezeti széttagolódás helyett egy szervezetnél jelentek meg mind a bányászati, mind a földtani feladatok. Ennek egyik legkézzelfoghatóbb eredménye, hogy az energiaválság idején azonosítani tudtuk a geotermikus energiahasznosítás hazai kihívásait.

Magyarország biztonságához az energia- és az ellátásbiztonság is hozzá tartozik.

Az energiaszuverenitás egyre fontosabb kérdéssé vált, különösen a két és fél éve zajló háborúra való tekintettel. Hazánk a geotermia terén az európai átlagnál kedvezőbb földtani adottságokkal rendelkezik, ami évszázados tapasztalattal párosul. Mégis azt tapasztaltuk, hogy a szabályozás nem volt kellően ösztönző, és ha a korábbi évek beruházási volumene folytatódik, akkor egyre messzebb kerülünk az energiaszuverenitás reálisan elérhető céljaitól. Ezért az SZTFH egy teljesen új geotermikus-energia kutatásra, kinyerésre és hasznosításra vonatkozó szabályrendszer kialakítását kezdeményezte. A rendszer 2023. március 1-el indult, azóta pedig több mint 110 kutatási engedélykérelem érkezett hozzánk. Ez tehát egyértelműen egy sikertörténet, és az SZTFH-nak az a célja, hogy minél több beruházás induljon el a következő években. A célunk, hogy 10 éves időtávban a hazai földgáz felhasználás 10-15%-át ki lehessen váltani geotermikus energiával.