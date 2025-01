Davos 2025: Kína diktálja a jövő zöldszabályait!

Napelem- és szélenergia-fejlesztések

Kína 2023-ban annyi napelemet telepített, mint amennyit a világ egy évvel korábban összesen. A múlt év első felében 28 százalékkal több napenergia-kapacitást bővített, mint az előző évben, ami szám szerint 1206 gigawatt szél- és napenergia-kapacitást jelent, ezzel hat évvel előbb teljesítette a 2030-ra kitűzött 1200 GW-os célt. Egy másik adat, a Global Energy Monitor elemzése szerint

Kínában 2023 márciusa és 2024 márciusa között több napelemet telepítettek, mint az előző három évben összesen, és többet, mint a világ többi részén együttvéve 2023-ban.

Ha a fenti adatok nem győztek volna meg bennünket, akkor nézzük a további tényeket:

Az ázsiai ország uralja a teljes napelemellátási lánc 80 százalékát, így a világ legtöbb napelemes rendszere döntően kínai technológián alapul,

2023-ban az új szélerőművek 75 százalékát Kína telepítette, megerősítve globális vezető szerepét.

Világszerte vezetnek, nem csak belföldön

Új-Zéland példája jól mutatja Kína dominanciáját a zöldtechnológiák terén: 2023-ban az ország napelemes berendezéseinek a 89 százalékát Kínából importálta. Ám természetesen hasonló trend figyelhető meg más régiókban is, például Zimbabwe vidéki közösségei szinte teljes egészében kínai napelemekkel biztosítják az energiát. De Mexikótól Thaiföldig egyre népszerűbbek az ázsiai országban gyártott elektromos járművek is, mivel olcsóbbak és megbízhatóbbak, mint más gyártók alternatívái.

Mesterséges intelligencia és automatizáció az energiahatékonyságért

Talán néhányan még ma is úgy gondolják, hogy Kína a mesterséges intelligencia (MI) terén le van maradva. Ám épp az ellenkedője igaz: az MI-automatizáció ma már katalizátorszerepet játszik az energiafelhasználás optimalizálásában:

az egyik nagy kínai felhőalapú számítástechnikai vállalat MI segítségével optimalizálja az adatközpontok és az épületek energiafogyasztását,

egy nagy helyi tejipari vállalat 19 százalékkal növelte az energiahatékonyságát automatizációs megoldásokkal,

a világ első teljesen karbonsemleges gyára Kína Szecsuan tartományában található, ahol az MI valós időben figyeli és optimalizálja az energiafelhasználást, évente 400 ezer tonnával csökkentve a szén-dioxid-kibocsátást.

Fenntartható pénzügyi piacok és zöldberuházások

A zöldátmenet óriási gazdasági lehetőségeket teremt, és Kína e téren is vezető szerepet játszik, hiszen 2030-ig várhatóan 40 ezer milliárd (!) dollárt fektetnek be világszerte fenntartható gazdasági stratégiákba. Nem véletlen, hogy a hongkongi tőzsde (HKEX) új szabályokat vezetett be a zöldtechnológiai vállalatok tőkéhez jutásának támogatására.