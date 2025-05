Igazi versenyt indított el az árrésstop – a Lidl már csütörtöktől nagy akciókat hirdet

Mint ismert, az árrés-szabályozást a drogériákra is kiterjesztik május 19-étől. A kormány a piperecikkek árrését 15 százalékban határozta meg. A tervek szerint ez az intézkedés augusztus 31-ig lesz érvényben, utána meghosszabbíthatják.

Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter korábban kijelentette, hogy az árréscsökkentés következtében véleménye szerint

átlagosan 16-18 százalék körüli árcsökkenés fog végigsöpörni a megjelölt termékkategóriáknál.

A Lidl napokkal az intézkedés hivatalos kezdete előtt azonban húzott egy meglepőt: első kiskereskedelmi egységként jelezte, hogy a heti akciók mellett tovább folytatja árcsökkentési kampányát, így az élelmiszerek után most a drogériás termékek árát mérsékli.

Május 15-től tucatnyi árucikket, köztük mosószereket, samponokat, tusfürdőket és különféle tisztítószereket minimum 20 százalékkal olcsóbban lehet megvásárolni.

A nagy akciózás kapcsán Tőzsér Judit, a Lidl Magyarország vállalati kommunikációs vezetője is megszólalt. Mint fogalmazott, „az év eleje óta számos élelmiszer ára mérséklődött, most pedig több szépségápolási termékkel és vegyi áruval folytatjuk a sort, így nem csak pénzt, hanem időt és energiát is spórolhatnak a Lidl áruházakban vásárlók” – idézte Tőzsér Juditot a Világgazdaság.

Nyitókép illusztráció. Fotó: Pixabay

***