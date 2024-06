Nyitókép: Vasvári Tamás/MTI

„A tegnapi választás – a várakozásoknak megfelelően – új fejezetet nyitott a hazai belpolitikában, és látványos győzteseket és veszteseket avatott. Először őket szeretném röviden megvizsgálni, aztán pedig arra kitérni, hogy vajon

Magyarország nyert vagy vesztett a június 9-ei voksolással?

Az eredmény elemzése előtt érdemes megválaszolnunk a kérdést, hogy a brüsszeli parlamentbe jutás és az önkormányzati tisztségek birtoklása mennyire befolyásolja egy politikai erő mozgásterét. Nos saját tapasztalat alapján azt tudom mondani, hogy jelentősen. Nem véletlen, hogy Franciaországban Emmanuel Macron elnök pártjának nagyarányú veresége után órák alatt előrehozott választásokat írtak ki, a belga miniszterelnök, Alexander de Croo pártja rossz szereplése miatt lemondott stb. Tehát a voksolás eredménye nem változtatja meg közvetlenül a nemzeti parlamenti erőviszonyokat, de a politikai mozgástérre nagy hatást gyakorol, hiszen a szavazók döntésükkel véleményt nyilvánítanak a kormányon lévő erők tevékenységéről és az ellenzék megítéléséről is.

Nálunk a szavazás hatalmas vesztese a hazai baloldal, amely lényegében megsemmisült a megmérettetésen. A kis pártok (MSZP, Momentum, LMP, Párbeszéd stb.) eltűntek, egyedül a Demokratikus Koalíció maradt talpon, szintén jelentős veszteséget elkönyvelve.

Most hármas szövetségben indulva csak az öt évvel ezelőtti eredményük felét tudták elérni. A vesztesek közt szerepel néhány ismert közéleti szereplő is, akik ezen a megmérettetésen igyekeztek visszatérni a politikába, de nem sikerült (Vona Gábor, Jakab Péter, és ide tartozik Márky-Zay Péter is, bár ő a helyi politikában megőrizte polgármesteri pozícióját). Szintén vesztes a Kutyapárt is, akiknek megint, sokadjára nem sikerült átugrani azt a küszöböt, ami a kerületi-városi közéletből országos, vagy nemzetközi szintre engedné őket (igaz, az elnökük viszont kerületi polgármesteri posztot nyert el).

A baloldali ellenzék katasztrofális veresége előrevetíti azt, hogy éppen előállóban van itthon is a lengyelországi politikából ismert helyzet: egy radikális jobboldali tömörülés küzd egy mérsékeltebb jobboldali formációval, miközben a baloldal eltűnik a közéleti színpadról.

A választás nagy nyertese Magyar Péter és pártja, amely néhány hónappal ezelőtt még nem is létezett,

mától pedig a hazai ellenzék legnagyobb erejeként tekintünk rá. A párt céljairól, értékvilágáról, képviselőiről lényegében semmit sem tudni, a nagyközönség csak Magyart ismeri, őt is rövid ideje. A Fidesz volt pártcsaládjába, a Kereszténydemokrata Néppárt jelenlegi politikai otthonába, az Európai Néppártba szeretnének az EP-ben beülni, ebből lehet következtetni arra, hogy talán valamiféle mérsékelt jobboldali profil várható tőlük. Rájuk nem a kiváló program, a megtapasztalt teljesítmény miatt szavaztak, hanem egy ígéret, egy remény miatt azok, akiknek már elege van a Fidesz kormányzásából és a baloldal kudarcaiból. Ezután dől majd el, hogy Magyar pártja egyszemélyes vállalkozásból képes lesz-e valódi politikai párttá válni.

A másik nyertes a Fidesz, amely politikai erő újra megnyerte mindkét választást – az önkormányzatokban nagyjából megőrizték a hídfőállásaikat,

vesztettek néhány helyet és nyertek is, például Debrecenben kiütéssel – de figyelmeztető jelekkel. Nem lehet felhőtlen az örömük. Egyrészt azért, mert az elmúlt öt EP-választáson most kapták a legalacsonyabb támogatást, vesztettek 2 mandátumot, és a két évvel ezelőtti országgyűlési választásokhoz képest is 10 százalékkal kevesebb a szavazatarányuk. Így is nagymértékű a győzelmük, de nem elsöprő erejű. Ezt a sikert már nem látni a Holdról. Ráadásul európai szinten nem következett be olyan áttörés az erőviszonyokban, ami látványosan kedvezőbb helyzetbe hozná a magyar kormánypártot. Az Európai Parlamentben nyert a Néppárt, erősödött a jobboldal, gyengült a baloldal, a zöldek, a Macron-féle mozgalommal egyesült egykori liberálisok, de az arányok várhatóan nem tolódnak el annyira, hogy számottevő változásról beszélhetnénk.

Végül a nyertesek közé iratkozott fel a Mi Hazánk is,

akik szívós, kitartó munkával két éve bekerültek a parlamentbe, most pedig az EP-be. Vélhetően azzal a német AfD-vel készülnek létrehozni egy szélsőjobboldali együttműködést, akiket pár hete a Marine Le Pen vezette pártcsalád zárt ki a soraiból. (Le Pen nagy győzelmet aratott Franciaországban, az AfD pedig második lett Németországban.)