„Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon” – Bayer Zsolt zseniális mémmel döngölte földbe Magyar Pétert

Kommentben vesszőzi Magyar Péter a Telexet – olyat írtak, ami nem tetszett a politikusnak
Újabb szakértő mutatott rá a tiszás ötlet Achilles-sarkára, ezúttal a kormánykritikus lap hasábjain.
Telitalálat.
Bayer Zsolt ismét frappánsan figurázta ki a Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert. A mém egyszerű, mégis telitalálat: ahogy lehet valaki szupermodell az Instagramon vagy katona egy videojátékban, úgy lehet valaki miniszterelnök is – a Facebook világában.
Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Nemzet