09. 18.
csütörtök
09. 18.
csütörtök
Bayer Zsolt Facebook Magyar Péter miniszterelnök

„Ő Péter. Miniszterelnök a Facebookon” – Bayer Zsolt zseniális mémmel döngölte földbe Magyar Pétert

2025. szeptember 18. 14:38

Telitalálat.

2025. szeptember 18. 14:38
Bayer Zsolt ismét frappánsan figurázta ki a Tisza Párt vezetőjét, Magyar Pétert. A mém egyszerű, mégis telitalálat: ahogy lehet valaki szupermodell az Instagramon vagy katona egy videojátékban, úgy lehet valaki miniszterelnök is – a Facebook világában. 

Forrás: Magyar Nemzet

Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Nemzet

Ernest01
2025. szeptember 18. 15:55
👍Szuper!
borsos-2
2025. szeptember 18. 15:46
A választások előtt azért résen kell majd lenni, hogy az ingatlanunkba nehogy beköltözzön 8-10 vietnami "szavazó polgár"
Töki
2025. szeptember 18. 15:43
Nem győzöm hangsúlyozni! MAGYARTALAN PITIKE 1 CELEB!!! Semmi több!!!
totumfaktum-2
2025. szeptember 18. 15:39
Pötipeti, miniszterelnök a vietnami és thai lájkfarmokon.
