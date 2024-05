Újabb mérföldkő a tanári béremelés ügyében, jelentős brüsszeli pénz érkezett

A lap arra is kíváncsi volt, hogy pályán tartja-e tanárokat az emelés. Erre a szóvivő azt válaszolta, hogy ez a lépés „valamennyit biztos segít, de ténylegesen nem”. Megítélése szerint a most érkező támogatás nem akkora, hogy elegendő legyen egy áttörésre – idézte az Index Nagy Erzsébetet, aki azt is megjegyezte, „a pedagógusok elvándorlása lényegesen nagyobb, mint amennyien tanári szakokon végeznek”.

Pár hónappal korábban Navracsics Tibor közigazgatási és területfejlesztési miniszter az EU-források 2024 című Portfolio-konferenciáján arról beszélt, hogy a Magyarország számára legutóbb megítélt 2 milliárd eurónyi uniós összeg jó része a tanári bérek emelésére megy majd, de egy jelentős rész jut a közoktatás általános korszerűsítésére és modernizációjára is. Navracsics a konferencián azt is leszögezte, „ha változó mértékben is, de egyértelműen nyertesei vagyunk az európai uniós tagságnak (...), a számok önmagukért beszélnek”.