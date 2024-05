Tarlós István a Mandinernek: Nem értem Vitézy Dávid kommunikációját

nyitókép: Tarlós István főpolgármester a Fővárosi Közgyűlés ülésén a Városháza dísztermében 2019. február 20-án.

Részletesen reagált a Mandinernek Tarlós István volt főpolgármester azokra a sejtetésekre és vádakra, amik Vitézy Dávid egykori BKK-vezér, jelenlegi főpolgármester-jelölt, illetve az őt indító LMP társelnöke, Ungár Péter közölt az elmúlt időszakban. Ezek lényege: Tarlós nem tett meg mindent annak idején, hogy ne felújított, hanem új szerelvényeket szerezzen be a Főváros a 3-as metró vonalára.

Kezdjük ott: 2010-ben 251 milliárd forintnyi adóssággal vettük át a Főváros vezetését, amit a kormány pár évre rá átvállalt. Ebből 78 milliárd a BKV működési hitelállománya volt,

aminek a konszolidációjára csak 2015-ben került sor. Ez óriási segítség volt” – idézte fel az egykori főpolgármester, aki szerint eközben a teendők is tornyosultak: félkész 4-es metró, az OLAF-jelentés által is feltárt visszaélésekkel terhelt szerződésekkel, a vízművek visszavásárlása, az évtizede elhanyagolt csatornahálózat és többek között a rendszerváltozás óta érintetlen 3-as metróvonal, katasztrofális állapotban lévő infrastruktúrával és járművekkel.

Brutális Demszky-örökség

Az elképesztő hitelállomány miatt újabb kötelezettségvállalást sem lehetett vállalni – azaz nem tudott forráshoz jutni Budapest. „Mire a kormány segítségével neki tudtunk látni a 3-as metró felújításának, már az a veszély fenyegetett, hogy ha nem történik valami, akár hónapokon belül le kell állítani a forgalmat. Pedig ez az ország legnagyobb forgalmú közösségi közlekedésű vonala, e tekintetben még a MÁV-ot megelőzi” – részletezte Tarlós.

Aláhúzta: a városvezetés terve az volt, hogy új metrókocsikat vesznek.

„Én illetékes helyeken többször is jeleztem, hogy a hosszútávon is célszerű megoldás ez lenne. Erről Vitézy Dávid akkori BKK-vezető is tudott, az egyik levelemet maga is ellenjegyezte. Amikor ma ennek az ellenkezőjéről beszél, valótlanságot állít” – jegyezte meg Tarlós, aki szerint ugyanakkor a BKV 2013 decemberében és 2014 februárjában is készített szakvéleményt, amiben levezették: a társaságnak a felújítás is megfelel. Nem elhanyagolható körülmény: a BKV szakvéleményében az utóbbi megoldás bekerülési költsége mintegy harminc milliárd forinttal kevesebb volt.

A kormány mindezt mérlegelve döntött a felújítás mellett, tudva azt is, hogy ott van még az infrastruktúra felújítása is, aminek végül 217 milliárd lett az ára. „Erre a miniszterelnök még az én időmben külön biztosított nyolcvan milliárdot” – emlékeztetett.

A kormány határozata a járműpark felújításáról 2014 augusztusában született meg. „Amikor Vitézy és Ungár azt állítja, a fővárosnak volt más választása, akkor nettó valótlanságot mondanak. Akkor már csak a felújítás volt az egyetlen, egyébként a BKV által is támogatott opció, különben a metró hónapokon belül leállt volna” – hangsúlyozta. A legrosszabb az lett volna, ha nem történik semmi.

Aláírások és döntések

A kormányhatározat nyomán a BKK készített egy előterjesztést a Fővárosi Közgyűlés elé, amin Tarlós szerint az ő és helyettese, Bagdy Gábor aláírása mellett Vitézy Dávid aláírása is szerepelt. Hiszen a BKK volt az előterjesztés tartalmi elkészítője.

A testület 93 százalékos többséggel fogadta el az indítványt, a döntéssel a közgyűlés a BKV-t hatalmazta fel, hogy a tendert és az egész projektet lebonyolítsa. Kikötés volt, hogy a Fővárost pedig sem műszaki, sem pénzügyi, sem jogi felelősség nem terheli,

a közlekedési társaság önállóan közbeszereztette és bonyolította le az egész beruházást – magyarázta az akkori főpolgármester.

A procedúra elindításáról több határozatot is hozott a BKV igazgatósága, amiben Vitézy és BKK-s helyettese is ott ült és „igen”-nel szavaztak a közbeszerzési eljárás megindítására. Később ugyanez a testület – igaz, akkor Vitézy már távozott onnan és a BKK éléről is – választotta ki egyhangú szavazással az orosz kivitelezőt a járműfelújítások munkálataira. Ezt – a BKV-vezérigazgató tájékoztatása szerint - később bíróság és a Közbeszerzési Döntőbizottság is vizsgálta, mindent rendben találtak. Sőt az M3-as metró szerelvény felújítás ügyében – a DK feljelentésére – a rendőrség nyomozást folytatott még 2019 előtt.

Az a bizonyos orosz szál...

Tarlós kitért arra is, teljes képtelenség, hogy Vitézy Dávidot a BKK éléről az oroszok nyomására, illetve kérésére rúgták ki annak idején. „Én biztosan nem” – szögezte le, felidézve, ő már 2012 környékén háttérbe akarta szorítani az LMP jelenlegi jelöltjét, különböző okokból, amiből az akkori Index elképesztő hisztériát csapott, és a Fideszen belül is feszültséget okozott.

Megjegyzem, én sosem tárgyaltam a tenderről az oroszokkal, Vitézy Dávid azonban saját bevallása szerint 2013 folyamán igen.

Ha nyomásgyakorlást észlelt volna, azt neki nem csak szóban, írásban is jelentenie kellett volna, de nekem sehogy nem jelentette. Úgy vélem, Vitézy a mai napig sértődött ember, amiért annak idején elküldtük a BKK éléről, s most próbál ebből valamiféle erkölcsi tőkét kovácsolni, mondván, ez azért történt, mert útban volt. A felmentéséről döntő közgyűlésben egyébként ő egyetlen támogató szavazatot sem kapott. Nem értem, ugyanakkor végtelenül tisztességtelennek tartom Vitézy kommunikációját” – hangoztatta Tarlós, megjegyezve, most pedig emlegeti a városvezetést, a kormányt, sőt a titkosszolgálatokat. Mindezek tetejében, hogy az ellentmondás teljes legyen, a minap azzal dicsekedett, hogy része volt az M3-as metró felújításában, így Tarlós.

Mi a helyzet az e-jegyrendszerrel?

„Ha nem rúgják ki, már régen megvalósult volna az elektronikus jegyrendszer” – erről is nyilatkozott a napokban Vitézy Dávid. A volt főpolgármester szerint ez sem fedi a valóságot, hiszen a később Bagdy Gábor és az ő feljelentésére elrendelt rendőrségi nyomozáshoz is vezető, végül megrekedt projektet épp Vitézy készítette elő, még az ötlet is tőle származik. (A rendőrségi nyomozás egyébként bűncselekményt nem talált.)

„Ugyancsak közgyűlési határozat alapján az egész kivitelezési tendert önállóan bonyolította le, az alapszerződést maga Vitézy írta alá, és a választott bíróság később épp ezt az alapszerződést jelölte meg a kudarc okaként. Ezek után elég nagy arc kell ahhoz, hogy valaki ilyen nyilatkozatokat tegyen” – szúrt oda Tarlós.

Szerinte nem kizárt, hogy mivel Vitézy szavazatszerző képessége mindezek dacára nagyobb, mint az LMP-é, Ungár Péterék leginkább néhány közgyűlési mandátum megkaparintásáért szerződtették listavezetőnek az egykori BKK-igazgatót.

Tarlós hozzáfűzte: Vitézy kampányígéretei félrevezetőek és látványosan teljesíthetetlenek.

Például elképzelhetetlen, hogy tízezer bérlakást épít egészségügyieknek, rendőröknek és tanároknak, ha mellé vesszük, hogy annak idején a tizenháromezer lakásos, panelos módszerrel épített békásmegyeri lakótelepet tizenkét év alatt húzták fel. Úgy ígéri ezt, hogy közben a kassza üres – mutatott rá Tarlós.

„Pont ennek a lakossági rétegnek hogy akarna piaci lakbéreket kiszabni? Melyik bank ugrana rá tízezer lakás finanszírozására ilyen feltételek mellett? Sőt, Vitézy emellett teljes útfelújítást és hasonlókat ígér 101 pontból álló, kezelhetetlen programjában.”