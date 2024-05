Patkányozás, férgezés, dühkitörések, alázgatás – évek óta fújhatnak egymásra a balos szövetségesek a Pikó-féle városvezetésben

Az MSZP rándul a Pikó-csapatra

Ahogy korábban megírtuk, a józsefvárosi szocialisták beváltották nyilvánosan tett ígéretüket, és nem indulnak együtt a Pikó András polgármester mögött felsorakozott egyesült baloldallal.

Az MSZP ugyanis, ahogy azt a párt helyi elnöke, Veres Gábor is elmondta a Mandinernek korábban, ahhoz ragaszkodott, hogy az öt évvel ezelőtti választáson egyéniben győztes szocialista képviselők (Camara-Bereczki Ferenc Miklós, Szili-Darók Ildikó és Czeglédy Ádám) újraindulhassanak a baloldali összefogás támogatásával. Csakhogy Pikó András egyedül Camara-Bereczki indulását támogatta, még a jelenlegi alpolgármesterének, Szili-Darók Ildikónak a közös jelölését is megtorpedózta. A polgármester szocialisták helyére a szélsőbalos Szikra Mozgalom és a C8 helyi szervezet embereit nyomta be.

Végül az MSZP 12-ből 11 körzetben elindult valamint polgármesterjelöltet is indítottak Szili-Darók Ildikó személyében.