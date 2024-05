Nyitókép: Gyurcsány Ferenc Facebook-oldala

„A katolikus papnak védeni kell a hívők, a paptársak által elkövetett akár legsúlyosabb bűn titkát is, az ügyvédnek ezzel szemben saját védencét is fel kellene jelenteni Orbánék szerint. Legalábbis ez derül ki, ha összeolvassuk a Fidesz gyermekvédelmi javaslatait és a Szuverenitásvédelmi Hivatalnak, vagy mi az ördögnek, a Magyar Ügyvédi Kamarához küldött levelét, illetve az arról szóló hivatalos tájékoztatást.

Az isteni szeretet nevében rejtegetjük a bűnt, az ügyvédből meg besúgó lesz, végül talán ügyész is?

Hogy a bűnt a hívő ember hogyan intézi el Istenével, az az ő kettőjük dolga, ha ehhez nekik szükséges az egyház közreműködése is, akkor ő a harmadik fél. A bűn alóli feloldozáshoz a bűn megvallásánál több kell: őszinte bűnbánat. Vajon lehet-e őszinte a bűnbánat, ha azt a bűnelkövető csak titokban, a gyóntatófülke intim homályában, suttogva ismeri be, de nem néz áldozata szemébe, a külvilág előtt önmagát megjátszva továbbra is a bűntelen ember életét éli, a földi világ büntetésének terhét, következményeit nem veszi magára?

Helyesen jár-e el az egyház, amikor közreműködik abban, hogy a bűnös a bűn terhének egy részét letehesse, miközben az áldozat a tovább hordja a vele szemben elkövetett bűn sebeit? Fontosabb az egyháznak a bűnös nyugalma, mint az áldozaté?”