Nyitókép: Mandiner/Mátrai Dávid

„Tönkreteszik a katolikusokat. Nem, nem az istentelen, semmiben nem hívő nemtudomkicsodák. Nem, nem az egyházakat állítólag politikai okokból kritizáló pártok.

Orbán, Semjén és társai teszik tönkre a katolikus egyházat.

Például most, amikor egy törvény módosításával azt javasolják, hogy a gyermekbántalmazási ügyekben, szexuális molesztálás, erőszak esetén is titkolózhat a pap, ha a bűncselekményről gyónási titkot érintően szerzett tudomást. Tessék mondani, embert is szabad ölni büntetlenül, eltitkolva? Vagy csak a lopás fér bele, meg gyerekeink megerőszakolása?

Nyilván, Jézusnak tetsző dolog kisgyerekek lába között nyúlkálni. Nyilván Jézus is a rá hivatkozó papok úgynevezett gyónási titkát védte volna, nem a kisgyerekeket. Nyilván. Tessék mondani, a jézusi szeretet része a gyerekek szexuális bántalmazása?

Annak eltűrése? Titkolása? A bűnös rejtegetése?

Ideje megbeszélnünk azokkal, akikkel kell, hogy bűncselekmény eltitkolása nem lehet része a gyónási titoknak. Semmilyen bűncselekményé.

Akkor se, ha ez a katolikus egyház történelmi öröksége. Nem lehet erre hivatkozva az egyház a bűn őrzője. Az ártatlanságot kell védeni, nem pedig a bűnt, különben ördögi lesz a világ.

Egyébként meg amíg a katolikus papok a szexuális bántalmazót védik, nem a pedig a meggyalázott gyermeket, addig tízszer is meggondolnám, hogy gyerekeimet katolikus papok közelébe engedjem. Mert a gyerekem fontosabb, mint a bűn elkövetői, őrzői, még akkor is, ha azok reverendát öltenek. Az, hogy egyébként két évtized alatt megfeleződött a katolikusok száma, azon ezek után nincs mit csodálkozni. A hit nélküli, az egyházat politikai ügynökké becstelenítő, a földi javakat harácsoló, üres vallásos buzgalmukat fenyegető ostorcsapásként közszemlére tévők tették olyanná az egyházat, hogy többen menekülnek, mint ahányan érkeznek. Laudetur Jezus Christus!”

