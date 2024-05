Milyen geopolitikai súlya van Magyarországnak? – Világrend

Magyarország fél évig az EU soros elnöke lesz, befolyása megnő az uniós döntéshozatalra: a kínai elnök budapesti látogatása nemcsak gazdasági, de politikai jellegű volt; a törökök azt várják, hogy újraindítsák a csatlakozási tárgyalásaikat; az orosz elnökkel pedig a nyugati izoláció ellenére találkozott a magyar kormányfő.

Rizikós geopolitikai játszma ez: a konnektivitás jegyében olyan szereplőkkel alakít ki speciális viszonyt Magyarország, amelyek gazdasági előnyöket jelentenek, ugyanakkor a saját szövetségi rendszerét gyengítő világrend elhozatalában érdekeltek.

Néhány idézet a beszélgetésből:

„Bár itt egy 9,5-10 milliós piacról beszélünk, amikor valaki Magyarországra megérkezik, de az Európai Unióba is megérkezik, és akkor már egy mintegy 400 milliós piacról is szó van, és természetesen ezt a kínaik is látják, mi pedig ebből nem csinálunk titkot.” (Illés Boglárka)

„Kína ezt ismerte föl, egy olyan partnerre van szüksége, aki felerősíti azt az üzenetet, hogy bizony, Kínával továbbra is érdemes együttműködni.” (Eszterhai Viktor)

„Ez egy szuverenitási kérdés, hogy mi saját magunk meghatározhassunk egy patrióta politikát, amely pragmatikus talajon áll, elsősorban gazdaságpolitikai lépéseket jelent és tartalmaz.” (Illés Boglárka)

„Kína kapcsán egy nagyon egyértelmű vörös vonal van az Egyesült Államok részéről: semmi olyan együttműködést nem lehet csinálni, amely a katonai, biztonsági területen való együttműködést jelenti, hiszen mi egy katonai szövetség részei vagyunk. És szerintem ez a fő vörös vonal, ezt kell tiszteletben tartani.” (Eszterhai Viktor)

Az „alternatív” magyar külpolitikáról és az EU geopolitikai ambícióiról szóló beszélgetésben a következőkről esett szó:

– Miért érdeke Kínának a 10 milliós Magyarország stratégiai partnerévé válni? – Nő-e a magyar külpolitikai mozgástér a kínai kapcsolattal? Saját szövetségi rendszerünkben nem okoz kárt? – Milyen feltételek mentén lehet erős geopolitikai tényező az EU? – Milyen érdekérvényesítő képessége lehet a Fidesznek az új EP-ben?

A műsor vendégei: Illés Boglárka, a Külgazdasági és Külügyminisztérium kétoldalú kapcsolatokért felelős államtitkára és Eszterhai Viktor, az NKE John Lukacs Intézet tudományos munkatársa, a Magyar Külügyi Intézet külső szakértője.

--

A beszélgetést itt nézheti meg:

--

Az adást az alábbi linken hallgathatja meg:

--

A Videán itt érhető el:

--