Menczer Tamás: Magyar Péter is bele fog állni a földbe (VIDEÓ)

Menczer Tamás volt a Mandiner Reakció vendége, ahol a közelgő EP-választások tétje mellett a Magyar Péter-jelenségről is elmondta a kendőzetlen véleményét.

A Fidesz kommunikációs igazgatója a beszélgetés során felidézte, hogy Magyar Péter új pártjának adatkezelési tájékoztatójában megjelent, egy a Bajnai Gordon-féle DatAdat csoporthoz kötődő cég neve is, amelyet ugyan Magyar Péterék gyorsan el is tüntettek a honlapjukról, később mégis újra felbukkant a Bajnai-szál Magyar Péter szerveződése körül. Ugyanis kiderült, hogy többek között egy közös székhelykapcsolat és egy ciprusi offshore cég is összeköti Magyart a korábbi baloldali miniszterelnökkel.

Ismerős sorminta

A Fidesz kommunikációs igazgatója szerint a Magyar Péter körül kibontakozó folyamatok kapcsán, ismerős sorminta figyelhető meg.

Ő ugyanebbe a sorba illik, ugyanazok vannak mögötte, mint akik Márki-Zay mögött is voltak

– mondta Menczer Tamás, majd hozzátette, hogy „erről a Momentum sokat tudna mesélni”. Nincs új a Nap alatt Magyar Péter kapcsán sem a Fidesz kommunikációs igazgatója szerint.

Ez történt eddig is. Külföldi irányítók és baloldali hype. Ez volt a Momentumnál: bumm, beleálltak a földbe. Márki-Zay Péternél ugyanaz: bumm, beleálltak a földbe. Most épp Magyar Péteren a sor és akkor majd jön a következő csalódás.

– tette hozzá.

A Menczer Tamással készült teljes beszélgetést itt tekintheti meg:

