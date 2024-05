Nyitókép: Képernyőkép/Magyar Nemzet

„A választási kampány során többször szóba kerültek az influenszerek. Mint ismert, Pressmannél vendégeskedett ennek a társaságnak a színe java. Ez nem volt véletlen, mert a nemzetközi baloldal felismerte, hogy miként tudja felhasználni ezeknek az embereknek a népszerűségét. Ebben élen járt az amerikai nagykövet. Ő már korábban elkezdte magához édesgetni a nagy nézettségnek örvendő influenszereket és népszerű közéleti figurákat. Ezekről a találkozókról pont az egyik népszerű youtuber, Dancsó Péter, az RTL korábbi sztárja, a Videómánia csatorna tartalomkészítője rántotta le a leplet. Azt nem tudhatjuk pontosan, hogy mi történt ezeken a beszélgetéseken, annyi azonban bizonyos, hogy Dancsó Péter a videójában beszámolt arról is, hogy őt is próbálták befűzni, és hogy lassan már alig vannak olyan tartalomgyártók, akik nem álltak be ebbe a – ahogy fogalmaz – »belpesti szektába«.

Létezik azonban úgynevezett tartalomgyártóknak egy olyan csoportja is, akik magukat álnok módon függetlennek és objektívnek állítják be, de egyébként rendre a miniszterelnök, a kormány és a nemzeti oldalhoz köthető közszereplők tevékenységét monitorozzák, és igyekeznek minden létező módon lejáratni a tevékenységüket, megszólalásaikat. Ez egy jól szervezett társaság, együtt mozognak a komplett baloldallal. Ennek az influenszer-siserahadnak az egyik legikonikusabb és egyben az egyik legirritálóbb alakja Lilu. Az RTL műsorvezetője gyakorlatilag mindent azonnal kommentál, amit a balos média felkap. Legutóbb azonban egy nagyon csúnya titok látott róla napvilágot.”