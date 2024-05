Krausz Ferenc kimondta az igazságot a magyar oktatási rendszerről

Az előadáson az is szóba került, hogy ezzel a módszerrel a rákkutatást is segítik, de a fókuszban nem a daganatos megbetegedések állnak. Elmondta azt is, hogy sok tehetség van Magyarországon is, a Kutatási Kiválósági Tanáccsal pedig, amelynek elnöke, olyan programokon dolgoznak, amelyekkel az ilyen magyar tehetségeket hozhatják vissza, amennyiben külföldre mentek. Hozzátette azt is, hogy nem az a probléma, ha a kutatók elmennek hazánkból, elvégre külföldön is remek tapasztalatokat szerezhetnek. Ami fontos, az az, hogy ezek a tehetséges kutatók később vissza is jöjjenek. Főleg, hogy hazánkban is vannak olyan projektek, amelyekkel ugyanolyan esélyekkel lehet világszínvonalú eredményeket elérni, mint külföldön.