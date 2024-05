Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

„Amennyire a választási hajrában ezt ki lehet venni, jelenleg leginkább a DK harcol Magyar Péterrel. Gyurcsányt láthatóan a saját pártjának ellenzéki pozíciója aggasztja főleg. Magyar Péter mindenről is beszél az intenzív vidékjárásokon, interjúkban, finoman szólva nem koherens a mondanivalója. Gyurcsány ma intézett is egy kirohanást emiatt, aminek a végén gyakorlatilag leszarozta Magyart, aki maga a Fidesz. A gondolatmenetet most nem fejtem vissza, minek, szerinte eddig kifejezetten visszafogott volt. Gyurcsány Ferenc. Visszafogott.

Fogalmam sincs, merre tart Magyar Péter, lehet ő maga sem, de azt láthattam, láthattuk, hogy milyen utat járt be a DK elnöke. Amikor kormányzott, Magyarország leszakadt a régiótól – aki nem hiszi, nézze meg a számokat – , amikor megbukott, akkor pedig nem volt képes államférfiként viselkedni és időben távozni, megágyazva ezzel a 2010 utáni világnak. Egyetlen sikere, hogy összehozott magának egy pártot, ami sokáig le tudta nyomni a többi ellenzéki formációt. Közben pedig jöttek az újabb és újabb kétharmadok.

Tényleg nem látja, vagy nem akarja látni Gyurcsány és a többi »régi ellenzéki«, hogy ha ez a sok szempontból valóban bizarr jelenség, amit Magyar Péternek hívunk, azért jelent most millióknak reményt, mert ők tökéletesen alkalmatlannak bizonyultak? Már nem kell sokat várni, itt van nyakunkon a választás napja. Sok kérdésre választ kapunk és még többre nem. Az biztos, hogy semmi nem lesz már olyan, mint ahogy eddig volt. Újabb lehetőség, hogy kiváló könyvek szülessenek a baloldalról, amikre már 2006-óta várunk”.