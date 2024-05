Itt a vége: kitálalt Pikóról az MSZP józsefvárosi elnöke (VIDEÓ)

Nyitókép: Pikó András a Fővárosi Közgyűlés ülésén (Fotó: MTI/Balogh Zoltán)

Ahogy a Mandiner is beszámolt róla, Józsefvárosban is felbomlott az ellenzéki egység, miután a polgármester Pikó András összerúgta a port a helyi MSZP-vel, de olyannyira, hogy a szocialisták nemcsak egyéni jelölteket, hanem saját polgármesterjelöltet is állítanak az önkormányzati választáson.

Korábban úgy tűnt, mindenki beáll majd a jelenlegi polgármester mögé, ám ahogy telt az idő, felszínre kerültek a belső nézeteltérések, amelyek odáig vezettek, hogy a helyi MSZP döntötte a dominót és kihátrált Pikó mögül.

Veres Gábor, az MSZP józsefvárosi elnöke a Mandinernek nyilatkozva már áprilisban belengetette az önálló polgármester-jelölt indítását,

amely azóta a gyakorlatban is megvalósult.

Veres most az ATV-ben tálalt ki, részletesen ecsetelve a konfliktust.

Mint mondta, már a választási győzelem után megváltozott valami, ugyanis

Pikó András kicsit másképp kezdte értelmezni a demokratikus normákat,

és úgy gondolta, hogy a Covid-járvány alatti önálló döntési lehetőséget kicsit későbbre is kitolja.

Az utolsó két-három évben nagyjából semmilyen információt nem kaptunk – mondta Veres, aki szerint ők mindent megtettek annak érdekében, hogy megbeszéljék Pikóékkal az előterjesztéseiket, de ez nem sikerült. „Olyannyira nem, hogy az alpolgármester asszonyunk a saját területét érintő kérdésekben nemhogy döntési helyzetben nem volt, hanem egész egyszerűen nem kapott információt sem" – tette hozzá.

Ennek ellenére próbáltak minden támogatást megadni a polgármesternek, és

szinte nem is volt olyan előreterjesztés, amit ne szavaztak volna meg.

Év elején megkezdődtek a tárgyalások a választásról, de Pikó már az első egyeztetésen közölte, hogy az MSZP három képviselője Veres Gábor, Szili-Darók Ildikó és Stettner István

nem lehetnek tagjai a következő képviselőtestületnek, nem indulhatnak el a következő választáson.

Veres szerint azonban egy polgármester nem tehet olyat, hogy kijelenteni, hogy négy helyen akar jelöltet indítani, és a többi helyen is „majd jól megmondja, hogy ki legyen jelölt."

A szocialisták helyi elnöke hangsúlyozta, hogy ezt a helyzetet nem az MSZP akarta,

és meggyőződése szerint a jelenlegi helyzetet nem az MSZP és támogatói indikálták, hanem Pikó András.

Nem szeretnénk Pikó Andrást az égvilágon semmivel zsarolni. „Az MSZP-nek vannak támogatói, vannak szavazói, és vannak olyan emberek Józsefvárosban, akik kifejezetten baloldali politikára vágynak" – mondta, hozzátéve, hogy ezért nem engedhetik meg maguknak, hogy nem indulnak el a választáson.

