Ingfelgyűrős munkára készülök – Szentkirályi Alexandra a Mandinernek

Vannak, akik úgy látják, ebben a ciklusban a Fidesznek nem volt fontos a főváros. Elengedték Budapestet?

Világos elképzelésünk van arról, milyennek szeretnénk látni a nemzet fővárosát. A baloldalon csak a hatalomról tudnak vizionálni, ott elképzelhetetlen, hogy valaki tovább lát a saját érdekeinél. Itt él 1,7 millió ember, emellett rengetegen ingáznak a lakóhelyük és a főváros között. Budapest kulturálisan is a magyarság központja, és gazdasági erejét tekintve is kiemelt jelentősége van. Érdemes megnézni, a kormány milyen fejlesztéseket hajtott végre az elmúlt években, vegyük például a Városligetet, az Operát, a Nemzeti Táncszínházat, vagy említhetném a közlekedési fejlesztéseket, például a 4-es metró befejezését. Erre nem mondhatja senki, hogy a Fidesznek ne lenne fontos Budapest. A fővároson eddig és ezután is rajta van a kormánypártok figyelme. Most itt a lehetőség, hogy újra fejlődhessen, én pedig arra készülök, hogy ennek a motorja legyek. Az utóbbi években nem volt itt valódi városvezetői munka, helyette a baloldal politikai csatáit nézhettük véget nem érő epizódokban.