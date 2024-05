Figyelmeztet a Szuverenitásvédelmi Hivatal: a hálózat még most is dolgozik (VIDEÓ)

„Számukra azok a jó kormányzatok, amelyek az ő érdekeieket szolgálják. S mindent elkövetnek annak érdekében, hogy a szuverenista kormányokat megpróbálják elmozdítani. (...) A szereplők kendőzetlenül és cinikusan beszélnek ezekről az országokról:

Romániáról például elmondják, hogy az egy korrupt ország, de azzal nem kell foglalkozni, mert az a korrupció az ő érdekeiket szolgálja”

– tette hozzá a Hivatal vezetője.

Anyagi és üzleti szempontok állnak a háború mélyítésének hátterében

A politológus Wesley K. Clark, az Egyesült Államok hadseregének nyugalmazott tábornokát is idézte, aki a rendelkezésre álló dokumentumokban nyíltan kijelentette, hogy a hálózatuk az orosz-ukrán konfliktus mélyítésében érdekelt. „Mindennek anyagi és üzleti szempontok állnak a hátterében”

– jelentette ki Lánczi Tamás, aki arra is felhívta a figyelmet, hogy ez

a hálózat nem függesztette fel a tevékenységét 2022-ben,

azóta is aktívan működnek. Erről árulkodnak a beszámolóik, illetve maguk a videóban szereplők is kimondják mindezt. „Továbbra is keresik a beavatkozásnak a lehetőségét. Sőt, arról is beszélnek, hogy Lengyelországban és Szlovákiában is kísérletet tettek a kormányzatnak a megváltoztatására. Lengyelországban sikerrel jártak” – hangsúlyozta a Hivatal elnöke.