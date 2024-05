Eldőlt, hol épül Magyarországon űrtechnológiai központ

Hamarosan kiderül, ki lesz az új magyar űrhajós!

Az utolsó fázisaihoz érkezett a HUNOR-program kiválasztási folyamata, így rövidesen kiderül, hogy több évtized után ki csatlakozik magyar asztronautaként az Nemzetközi Űrállomás legénységéhez. Mindemellett Ferenczi Orsolya űrkutatásért felelős biztos arról is beszélt a Mandinernek, hogy egyre több ország igyekszik a Hold felé. Valamint arra is kitért, hogy az űrkutatás eredményei még a háborúban is jelen vannak.