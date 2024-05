Beváltatlan ígéretek Karácsonytól: az egészségügyben is elmaradtak a nagy programok

Ezzel még nincs vége a be nem váltott Karácsony-ígéreteknek. 2019-ben a háziorvoshiány megoldására is javaslatot tett, mégpedig a csoportpraxisok létrehozásával, amelyeket szükség esetén újonnan létesített egészségházakban helyeznének el. A Karácsony-féle egészségházakban pedig a háziorvosi szolgáltatás mellett az ígéretek szerint kiegészítő rutinfeladatokat is végeztek volna.

Volna… Mert ez sem teljesült.

Karácsony is érzi a helyzet kínosságát, ezért a mostani kampány hajrájában szűrőpontokat hívott életre, ahol a következő hetekben az arra járók egészségügyi vizsgálaton vehetnek majd részt.