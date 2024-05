Nyitókép: U.S. Embassy Budapest Facebook-oldala

„Dancsó arról is beszélt, hogy őt is próbálták befűzni, lassan már alig vannak olyan tartalomgyártók, akik nem álltak be ebbe a – ahogy fogalmaz – »belpesti szektába«:

»Pedig próbálkoztak nálam is keményen. És miután ez nem jött össze nekik, megpróbáltak minden belpesti szócsőben valami bukott hősként prezentálni, hátha majd akkor kevesebben fognak nézni engem. Ez pont fordítva sült el, ezt csinálták 10 éve is.«

Váratlan helyről érkezett a leleplezés. Ennek fényében érdemes vizsgálni minden, önmagát függetlennek és objektívnek mondó influenszer tartalmait. Mert ezek után több mint valószínű, hogy mindegyikük Pressman szivarzsebéből osztja az észt.”