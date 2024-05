Nyitókép: MTI/Szigetváry Zsolt

„A Szovjetunió és csatolmányai nevezték magukat béketábornak. A legfőbb jelszó a béke volt. Volt békeharc és voltak békemenetek. Amerika pedig atomháborús fenyegetést jelentett. De Amerika Európát is megszállva tartotta.

De az is igen gyakran megjelent, hogy a nyugat, főleg az amerikai imperialisták a demokrácia és az emberi jogok ürügyén úgymond »beavatkoznak más országok belügyeibe«. Ezzel érveltek még a banánköztársaságok diktátorai is Afrikában és más helyeken, de Ceausescunak is ez volt az állandó érve, ha az erdélyi magyarok elnyomásáról esett szó. A szuverenitás az ő szuverenitásukat, azaz gazemberségeik kontroll nélküliségét jelentette.

Igen gyakori jelszó volt a béketábor részéről a kis országok függetlensége, szabadságharca a gyarmatosító nyugattal szemben. Mely háborúpárti.

A szocializmus képviselte a normalitást, a rendes életet, szemben a dekadens és hanyatló nyugattal, ahol melegbárok voltak, kábítószereztek, terroristák merényeltek, és az utcára se lehetett kimenni a bűnözés és az erőszak miatt. Tele volt a szocialista sajtó ezekkel a rémségekkel, és az ember itthon békében és nyugalomban érezte magát.

Kádár Jánost pedig mindenki vagy szerette, vagy legalább elismerte. Olyan politikus volt, aki legvidámabb barakká tette Magyarországot, mert volt mersze nem követni a moszkvai diktátumot, csak ha nagyon muszáj volt. Viszont megbecsüléssel fogadták nyugaton is. Ő volt a nyugati nyitás embere. Amúgy fölényesen vicceskedő kedélyes beszédeket szeretett mondani.

Most a helyzet teljesen más. A nyugat most tényleg háborúpárti, Amerika atomháborús fenyegetést jelent, a szuverenitás nem Oroszország és Kína csatlósságát, hanem az európai nemzetállamok függetlenségét jelenti, keleten pedig ma már sokkal nagyobb a szabadság, mint nyugaton, mely most aztán komolyan tényleg hanyatlik, sőt, már le is hanyatlott, hiszen kialakult a másik pólus, az igazi béketábor. És nálunk most tényleg béke van, nemzeti egység és biztonság.”