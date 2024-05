„A rágalmak a választási kampány részei”– reagált a Sándor-palota Dobrev Klára vádjaira

Nyitókép: Sulyok Tamás Facebook-oldala

Közleményben reagált a Sándor-palota arra, hogy Dobrev Klára, a DK EP-listavezetője szerdán azt állította egy videóban: Sulyok Tamás köztársasági elnök „egy köztörvényes bűnöző”, aki a 2000-es évek elején ügyvédként közreműködött abban, hogy magyar termőföldek kerüljenek külföldiek kezébe.

Az elnöki hivatal friss közleménye szerint „Dr. Sulyok Tamás köztársasági elnök több mint 10 éve nem gyakorolja ügyvédi hivatását. Ügyvédi tevékenysége során mindenben a hatályos jogszabályoknak és ügyvédi esküjének megfelelően járt el. Dr. Sulyok Tamásnak nincsen takargatnivalója.

Törvénybe ütköző szerződés megkötésében soha nem működött közre.”

A kommünikében arra is kitértek, hogy az államfő „állampolgárként, jogászként, alkotmánybíróként és a testület elnökeként is bízott, és bízik most is a magyar igazságszolgáltatás rendszerében”.