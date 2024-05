Fotó: MTI/EPA/Justin Berl

„A fiatal demokraták, most hogy a pillanatnyi szükség (értsd: karaktergyilkolászások és a nyugati imperializmus elleni szabadságharc) végett wokeok lettek, píszík, feministák és kultúrbalosok, ennek keretében nem csak a családon belüli erőszak és hasonlók ellen indítanak hadjáratot, hanem a nyugati gyarmatosítók évszázados bűnei és a mostani neokolonializmus ellen is.

Ezt is megértük.

A ner propagandista ugyanazt mondja, mint a BLM. Hogy Franciaország, Nagy Britannia, vagy épp Belgium miket művelt. És igazuk is van. A gyarmatosítás szörnyű történelmi bűntett volt. És van. Az orosz gyarmatosítás valahogy mindig kimarad ezekből. A régi, történelmi is, és a mostani afrikai kavarás is. A kínai nemzetiségiek elnyomása és a gazdasági nyomulás dettó. És ők még bocsánatot se kérnek, mint a nyápic nyugatiak. A két kommunista nagyhatalom nyugatellenes propagandájának a bolsevizmus fennállása folyamán mindvégig szerves eleme volt a gyarmatosítás témája. És így van ez most is. A nyugati hasznos hülyék pedig ezt éppúgy visszhangozzák, mint az orosz és kínai bábkormányok, mindenféle helytartók, illetve a testvéri-elvtársi-baráti pártok és politikusok.